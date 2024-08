Afrique de l'Ouest: Chaîne des transports et de la logistique - Immersion sur le corridor Ouaga-Lomé

Le Conseil burkinabè des chargeurs (CBC) organise un voyage de presse du 30 juillet au 7 août, sur le corridor Ouagadougou-Lomé, au Togo, afin de permettre aux hommes des médias de s'imprégner de ses actions, le long du corridor pour un approvisionnement du Burkina Faso en produits et marchandises diverses. La première étape a été la visite de son bureau basé au Poste de contrôle juxtaposé(PCJ) de Cinkanssé, à la frontière avec le Togo.

Le Conseil burkinabè des chargeurs(CBC) veut mieux se faire connaitre du public, notamment, en ce qui concerne ses efforts déployés tout le long des corridors de desserte du Burkina Faso ainsi que dans les différents ports de transit de la sous-région. Dans cette dynamique, il a convié les hommes de médias, à un voyage d'immersion dans l'optique de les permettre de constater de visu ses actions menées dans le domaine des transports pour desservir le pays. « Ce voyage de presse vise à faire découvrir aux hommes et femmes de

médias les actions du CBC à travers ses offres de services, son maillage territorial le long des corridors de desserte et les partenaires coopérant avec lui dans les ports de transit », a expliqué, le chef de service communication du CBC, Judicaël Sawadogo. C'est le corridor Ouagadougou-Lomé au Togo qui a été choisi pour cette sortie avec les journalistes et le Poste de contrôle juxtaposé(PCJ) de Cinkanssé a été le premier point d'arrêt.

Le PCJ, a-t-on rappelé, a été mis en place par l'Union économique et monétaire ouest- africaine(UEMOA) et géré par la société Scanning système. Son objectif est de faciliter les services de contrôle pour l'accomplissement des formalités relatives au transit des marchandises. Là, les journalistes ont pu s'imprégner du bureau du CBC dans ses missions et apprécier, la collaboration existante entre lui et ses partenaires que sont les transporteurs routiers, les

services de la Police nationale, la Douane, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina (CCI-BF) ainsi que les faitières des transporteurs. « Ici, nous contrôlons les documents que nous appelons Document de suivi de transport(DST). Et, lorsque des camions arrivent sans ce document de transport, nous les régularisons à notre niveau », a affirmé le chef de bureau du CBC, à Cinkanssé, Amadou Geoffroy Ouédraogo.

Le CBC, représentant légal des chargeurs

Ce contrôle, a-t-il détaillé, doit faire ressortir toutes les informations relatives sur la cargaison, la nature de la marchandise, l'immatriculation du camion, le permis de conduire du conducteur et le bon de chargement du port. « Le CBC est le représentant légal des chargeurs au port et joue le rôle d'interface entre les chargeurs et le gouvernement », a souligné M. Ouédraogo. Et, d'ajouter que la célérité dans le traitement des dossiers (une centaine par jour) est liée à la bonne collaboration entre le service du CBC et ses partenaires dans le PCJ. Pour lui, l'un des principaux partenaires de sa structure est la Douane, considérée comme un acteur majeur dans le

transit au PCJ. Toute chose qu'atteste son chef de poste, Adama Ulrich Ouédraogo. De son point de vue, le CBC, à travers sa plateforme dénommée Bordereau électronique de suivi de cargaison (BESC) facilite les actions de la Douane pour les informations concernant les valeurs des marchandises et du fret. « Nous n'avons pas de moyens pour vérifier ses valeurs.

Nous entrons donc dans le site pour vérifier si les factures déclarées sont les vraies. Et, si ce n'est pas le cas, nous les rehaussons pour rentabiliser. Le CBC est donc notre partenaire privilégié », a-t-il relevé. Le PCJ, a souligné, le chef de poste des Douanes, est la principale porte d'entrée du Burkina Faso, en termes de fret, mais également pour les pays comme le Niger, le Mali, le Tchad et la Guinée, la Sierra Leone, etc.

Plus de 600 véhicules par jour

Il a fait savoir que plus de 600 véhicules traversent le poste par jour. Et face au flux des transporteurs qui s'est considérablement accru, du fait de la fermeture du poste de contrôle de Nadiagou, à la frontière béninoise, et les bisbilles entre le Niger et le Benin, de nombreux défis se

sont posés au PCJ de Cinkanssé. Au nombre des défis à relever, Adama Ulrich Ouédraogo a cité, l'agrandissement du parking de stationnement et l'amélioration de la connexion internet. Pour le représentant de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina(UCRB), Jean Kiema, le CBC joue un rôle considérable dans la conduite de leurs activités. Toutefois, il a exhorté les autorités compétentes à leur trouver un parking assez vaste pour soulager les chauffeurs routiers, au regard de l'étroitesse de l'espace du poste. « Nous souhaitons que ce problème soit résolu au plus vite pour le bien des routiers », a-t-il lancé.