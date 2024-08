Togo: Un programme de formation complet et innovant

L'International Center for Theoretical Physics (ICTP), une institution renommée fondée en 1964 par le lauréat du prix Nobel Abdus Salam, a décidé d'étendre son expertise à l'Université de Lomé.

Connue pour son rôle essentiel dans le développement des compétences scientifiques à travers le monde, notamment en Afrique, l'ICTP oeuvre depuis soixante ans pour renforcer les capacités des chercheurs et étudiants des pays en développement en offrant des formations de pointe.

Cette année, l'ICTP a lancé une initiative destinée aux étudiants et chercheurs en sciences physiques de l'Université de Lomé.

Un forum de formation centré sur les méthodes de calcul avancées et la théorie de la structure électronique des matériaux a été inauguré ce mercredi. Cette initiative vise à doter les étudiants et chercheurs de connaissances approfondies et de compétences techniques essentielles pour la modélisation des matériaux, un domaine en pleine expansion.

Le programme de cette formation comprend des cours théoriques sur les propriétés des matériaux et des sessions pratiques utilisant le logiciel Quantum Espresso, un outil clé pour les calculs de structure électronique.

Grâce à ces outils, les participants pourront acquérir une maîtrise des techniques de modélisation des matériaux, renforçant ainsi leur capacité à contribuer à la recherche scientifique de haut niveau.

Une Équipe de Formation d'Experts Internationaux

L'équipe de formation est dirigée par le Dr Marc Casida, un expert en chimie théorique de l'Université de Grenoble, en France.

Sa participation à ce projet apporte une expertise précieuse et renforce la collaboration entre l'ICTP et l'Université de Lomé. Cette coopération illustre l'engagement de l'ICTP à promouvoir la recherche scientifique de haut niveau et à soutenir le développement des compétences scientifiques en Afrique.