Le Premier ministre, Appolinaire Joachimson Kyélem de Tambela a reçu en audience, mardi 6 août 2024, le président de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Abdoulaye Diop. Il lui a présenté les résultats de la revue sur les réformes politiques, les programmes et les projets de l'Union en 2023.

Chaque année et ce depuis 2015, la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) fait une revue sur les réformes politiques, les programmes et les projets dans l'espace. Ce 6 août 2024, le président de la commission de l'UEMOA Abdoulaye Diop est venu rendre compte des résultats de la revue 2023 au Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela. Il ressort de cette revue que le Burkina Faso a fait une performance globale de plus de 86 % dans le domaine la transposition et de l'application des textes communautaires.

« C'est un taux très satisfaisant dans l'échelle d'évaluation de l'UEMOA, surtout l'homogénéité dans la performance notée au cours de la revue », a expliqué le président de la commission. La gouvernance économique et la convergence, le marché commun et les réformes sectorielles sont les trois composantes de la revue. Selon M. Diop, sur chacune des composantes, le Burkina Faso a réalisé un taux d'exécution de plus de 80 % pour un seuil fixé à 70 %. « C'est l'occasion pour nous de saluer les performances du pays malgré le contexte difficile qu'il traverse.

Nous affirmons notre solidarité et notre compassion face à la situation du terrorisme », a-t-il souligné.Au cours de l'audience, Abdoulaye Diop a également fait le point sur la marche de l'Union. « La situation est satisfaisante, résiliente et dynamique car nous attendons un taux de croissance entre 6 et 7 %. », a-t-il soutenu.Il a saisi l'occasion pour présenter la vision à l'horizon 2040 et le plan stratégique 2030 de l'UEMOA.

« Nous travaillons sur un document. Il sera soumis aux chefs d'Etat à la prochaine conférence. En ce qui concerne de plan stratégique 2030, nous voulons développer la productivité, la compétitivité et valoriser nos ressources internes pour plus d'emplois et de revenus pour nos populations », a annoncé Abdoulaye Diop. Et de poursuivre que le chef du gouvernement a donné des orientations pour le renforcement de l'intégration économique sous régionale.