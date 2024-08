Tunisie: EST / De retour de prêt d'Al Masry - Zaddem : partira, partira pas ?

Le milieu "sang et or", de retour de prêt d'Al Masry, dispose d'offres émanant d'autres clubs égyptiens. Son sort sera scellé après une réunion avec Miguel Cardoso.

Aux dernières nouvelles, Mootaz Zaddem profite de ses vacances, lui dont les engagements avec Al-Masry se sont prolongés jusqu'au 31 juillet dernier, chose qui explique pourquoi le joueur n'a pas été au rendez-vous, lors de la reprise des entraînements de l'Espérance, le 15 juillet dernier. Pour rappel, Zaddem a été prêté à Al-Masry pour une période de six mois au dernier mercato hivernal et il a dû prolonger son séjour d'un mois à cause de ses engagements avec le club égyptien.

Selon les informations recueillies, Mootaz Zaddem devra s'asesoir avec Miguel Cardoso avant de décider s'il retrouve les rangs de l'Espérance, la saison prochaine, ou cède à l'une des offres qu'il a sous la main émanant d'autres clubs égyptiens, outre Al-Masry.

Il n'est pas exclu que Zaddem, dont le passage sous les couleurs d'Al-Masry a été fructueux, soit retenu par Cardoso qui cherche à renforcer son effectif en prévision de la saison prochaine. Une chose est sûre : Zaddem, lié par un contrat avec l'EST qui court jusqu'au 30 juin 2026, n'est pas maître de son destin. Ceci dit, s'il a la promesse de faire partie des plans de Miguel Cardoso (d'autant que l'Espérance disputera la Coupe du monde des clubs l'année prochaine), il retrouvera volontiers les rangs du club qu'il a quitté l'hiver dernier.

Ben Romdhane :

c'est compliqué...

Une vieille connaissance est sur les tablettes de l'EST depuis quelques jours déjà. Il s'agit de Mohamed Ali Ben Romdhane. En Hongrie depuis juillet 2023 où il porte les couleurs du Ferencváros, Ben Romdhane n'est pas contre l'idée de retourner à l'EST. Dans cette perspective, Hamdi Meddeb, qui gère le dossier des recrutements avec Miguel Cardoso uniquement, négocie un éventuel retour de Ben Romdhane sous forme de prêt pour la saison prochaine. Sauf que les négociations avec le club hongrois se sont avérées plus compliquées que prévu avec l'insistance d'Al-Ahly d'Egypte, qui, selon certains échos, a hissé la barre très haut en proposant une offre d'achat d'un montant de 2 millions de dollars. A rappeler que le contrat qui lie Mohamed Ali Ben Romdhane avec Ferencváros TC court jusqu'au 30 juin 2026.

Stage à Tabarka

La formation "sang et or" débute aujourd'hui un stage à Tabarka qui se prolongera jusqu'au 17 de ce mois. On s'attend à ce que l'équipe dispute au moins un match amical au cours de ce rassemblement de 10 jours.