Tunisie: Bâtir l'avenir

opinion

Le CA a engagé Ludovic Batteli comme directeur technique des jeunes. Ceci s'est passé presque inaperçu et dans l'ombre des opérations de recrutements faits pour refonder l'équipe «rouge et blanc». C'est, à notre avis, la plus sage des décisions au CA depuis des années. C'est un investissement pour l'avenir qui finira par donner ses résultats à court terme même. Le Français débarque avec un CV riche et digne d'un grand monsieur de la formation et de la planification. Ses passages en sélections des jeunes en France notamment où il a encadré Mbappé, avant de passer en Algérie et dernièrement en Côte d'Ivoire en tant que DTN le prouvent.

Un monsieur de ce calibre, et qui va coûter cher avec un staff qu'il va ramener et une nouvelle méthodologie de travail, va révolutionner le parc A et la vie dans ce club réputé pour être club formateur mais qui a perdu cette tradition au fil des années. Dans tous les clubs tunisiens sans exception aucune, l'entité «section des jeunes» souffre, agonise même. Des années et des années que les clubs tunisiens pataugent confiant leurs jeunes à des techniciens incompétents, inexpérimentés ou manquant d'autorité.

Tout directeur technique des jeunes qui travaille ou qui veut travailler en son âme et conscience est «broyé» par des personnes au pouvoir immense qui manipulent ces sections de jeunes pour se faire des fortunes et pour tuer les talents qui méritent de jouer. Aujourd'hui, un jeune issu d'une famille pauvre ou moyenne ne peut pas, dans la plupart des cas, percer et suivre le parcours classique qui le mène en seniors. A sa place, un autre jeune beaucoup moins doué mais d'une famille aisée ou dont les parents sont des amis aux dirigeants ou au directeur technique. Ces jeunes «pistonnés» sont majoritaires dans tous les clubs, et prennent la place de nombreux talents obligés de s'arrêter à un moment donné. Tout cela parce qu'une culture et des pratiques de favoritisme et de clientélisme se sont enracinées.

Les parents les plus influents sont ceux qui imposent leurs enfants et à la longue, les clubs n'ont plus un réservoir de joueurs de qualité à promouvoir en seniors. Ajoutez à cela la faiblesse des dirigeants des jeunes, le manque de moyens et d'infrastructure. Vous avez logiquement le résultat amer que l'on connaît. Le nouveau directeur technique du CA devra avoir le sang froid pour gérer les gens qu'il va voir au Parc A et qui, comme dans les autres clubs, tirent les ficelles dans les sections des jeunes. Il devra faire le nettoyage et mettre de l'ordre pour pouvoir réussir. C'est alors aux dirigeants de le protéger et de l'aider à restructurer ces sections jeunes. C'est le meilleur choix à faire pour l'avenir à condition d'écarter ces «vautours» qui vivent depuis des années. L'arrivée de Ludovic Batteli est un bon exemple à suivre pour les autres clubs tunisiens.