Tunisie: CA/Des signes qui ne trompent pas - Un nouveau vent de fraîcheur

L'association de 1920 a désormais plusieurs atouts pour revenir sur le devant de la scène, à commencer par disposer d'un staff technique pro dans l'âme, avec un head-coach qui prône une identité de jeu forte, portée sur l'attaque certes, mais aussi solide derrière et studieuse au milieu. Pour cette saison, David Bettoni espère emprunter un chemin qui ferait des siens la sensation de la Ligue 1. Il faut dire que sans toucher le fond, la saison passée, le CA a manqué de souffle et de détermination en engageant la dernière ligne droite (en L1 et en Coupe de Tunisie). Et avec des coachs qui se sont succédé à un rythme effréné, le résultat fut sans appel, conséquence de cette instabilité et impatience propre au CA.

Au CA, un club qui a une grande histoire, après l'avènement renversant du sponsor américain, suivi de celui d'un plateau technique chevronné, la direction s'est donnée de grandes ambitions en sécurisant quelques arrivées et en projetant d'engager d'autres joueurs, pas nécessairement des noms clinquants mais des joueurs compétitifs ou à forte marge de progression.. Après une saison marquée par la déception, une peu envieuse place en fin de play-off et une élimination en demi-finale de Coupe de Tunisie, la hiérarchie du club est actuellement claire: la saison à venir sera celle de la refonte et d'une détermination renouvelée.

Accompagner le groupe

Après avoir donc sous-performé et payé le prix fort de ses égarements, le CA se retrousse les manches pour bien figurer . En l'état, le mandat de Bettoni qui a entamé depuis des semaines a déjà commencé à montrer des signes de changement profond. Son impact a été évident lors des récents matches amicaux contre le CSS (5-0) et l'OB (3-0) où l'influence du coach fut déjà palpable.. Bettoni a ainsi hérité d'une équipe en transition, marquée par des départs mais aussi des arrivées prometteuses. Inutile donc de méditer sur les vides laissés et que le coach souhaite forcément combler. Maintenant, l'heure n'est plus au tâtonnement, atermoiement et autre manoeuvre dilatoire. Il faut tracer son sillon et accompagner le groupe dans sa quête de confiance et son ambition de réussite. Par conséquent, le Club Africain doit lui aussi s'atteler à tirer avantage de ses importants renforts de l'effectif et des ajustements stratégiques d'équipe, des adaptations qui le placent désormais en bonne position pour se battre pour les premières places.