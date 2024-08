Maroc: Le Discours Royal, 'une feuille de route globale' pour faire face à la pénurie d'eau (Chercheur espagnol)

Madrid — Le Discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l'occasion du 25ème anniversaire de la Fête du Trône constitue une "feuille de route globale" pour faire face à la pénurie d'eau, a indiqué le chercheur universitaire espagnol Carlos Uriarte Sánchez.

"C'est un discours d'une grande importance qui alerte sur la problématique de la pénurie de cette ressource vitale et trace les grandes lignes d'une politique de l'eau permettant de faire face à cette situation que connaît le Maroc à cause de six années consécutives de sécheresse", a déclaré le professeur à l'Université Roi Juan Carlos (Madrid).

Sa Majesté le Roi a insisté sur l'importance de continuer à oeuvrer pour une meilleure mise en oeuvre du Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027 et de mettre en oeuvre une politique innovante en la matière, a-t-il affirmé.

Selon lui, ce programme, qui vise à garantir l'eau potable à tous les citoyens et à approvisionner au moins 80 % du territoire national en eau d'irrigation, est de nature à "renforcer la résilience du pays face aux aléas et dérèglements climatiques".

Et d'ajouter que l'accélération de la construction des usines de dessalement de l'eau de mer et l'exploitation de cette ressource vitale de manière durable et efficiente sont des pistes pertinentes pour assurer la sécurité hydrique du royaume.

D'après l'universitaire espagnol, le Maroc sera en mesure d'ici 2030, grâce à cette politique royale, de garantir ses besoins en eau potable et d'irriguer de vastes zones agricoles, ainsi que d'assurer sa sécurité alimentaire.