Cameroun: ENAM - Le DG règle les arriérés de salaires, mais la gestion financière soulève des questions

Le Directeur Général de l'École Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM) du Cameroun, Bertrand Pierre SOUMBOU ANGOULA, est récemment revenu d'un voyage en Chine avec une nouvelle qui a soulagé momentanément le personnel de l'institution : le paiement de deux mois d'arriérés de salaires. Cette annonce intervient dans un contexte de tensions financières croissantes au sein de l'école.

Le DG s'était rendu à SHAANXI, en Chine, du 21 au 31 juillet 2024, pour participer à un séminaire-atelier crucial. L'objectif était de finaliser le choix des matériaux et équipements destinés à l'achèvement d'un immeuble R+7 pour la Section Common Law de l'ENAM. À son retour, la priorité a été donnée au règlement des salaires en retard, une décision saluée par les employés.

Cependant, cette action positive ne parvient pas à masquer les problèmes financiers plus profonds qui affectent l'institution. Les responsables de l'ENAM tentent de minimiser la situation en parlant d'un "léger retard" dans le paiement des salaires. Pourtant, d'autres éléments indiquent une gestion financière préoccupante.

Le point culminant de ces inquiétudes s'est manifesté lors de la session ordinaire du conseil d'administration du 21 juin dernier. Les comptes administratifs et de gestion de l'exercice 2023 ont été rejetés, révélant des divergences significatives. Au coeur du débat : un montant d'un milliard de francs CFA, reçu en 2023 du ministère des Finances, qui n'aurait pas été déclaré au Conseil et aurait été entièrement dépensé par la direction.

La demande surprenante du DG d'approuver les comptes en incluant ce milliard, pourtant non budgétisé pour l'exercice 2023, a suscité de vives réactions. Cette somme, comme d'autres appuis financiers, était initialement destinée au règlement de la dette de l'institution et à d'autres besoins urgents.

La situation financière de l'ENAM semble s'être considérablement détériorée ces dernières années. La dette de l'école est passée d'un peu plus d'un milliard de francs CFA en 2018 à plus de 6 milliards en 2023, sans compter l'année 2024. Cette augmentation alarmante, équivalant à une moyenne d'un milliard de dette supplémentaire par an, soulève de sérieuses questions sur la gestion des fonds de l'institution.

Ces révélations mettent en lumière la nécessité d'une enquête approfondie sur la gestion financière de l'ENAM. Comment expliquer une telle augmentation de la dette malgré les appuis financiers reçus ? Où sont passés ces fonds ? Ces questions restent sans réponses claires pour le moment.

La situation de l'ENAM reflète des défis plus larges dans la gestion des institutions publiques au Cameroun. Elle souligne l'importance de la transparence financière et d'une gouvernance responsable, particulièrement dans les établissements chargés de former les futurs cadres de l'administration.

Alors que le paiement des arriérés de salaires apporte un soulagement temporaire, il est clair que des mesures plus profondes sont nécessaires pour assainir les finances de l'ENAM et restaurer la confiance dans sa gestion. Le prochain conseil d'administration sera crucial pour déterminer les actions à entreprendre face à cette situation préoccupante.