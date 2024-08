Afrique de l'Ouest: Cheikh Gueye nommé entraîneur du club béninois de Loto-Popo

Dakar — Le club de football béninois du Loto-Popo FC a officialisé, mardi, à Grand-Popo (Benin), la signature de l'ex entraîneur sénégalais du Teungueth FC, Cheikh Gueye pour les deux prochaines saisons.

Cheikh Gueye, champion du Sénégal 2023-2024, avec le club basé à Rufisque, le Teungueth FC, a démissionné du club 14 mois après son arrivée. Il était lié au club rufisquois club jusqu'en 2025.

Jouer les grands rôles et être champion du Benin

Cheikh Gueye, élu meilleur entraîneur du championnat du Sénégal la saison passée, prendra officiellement ses nouvelles fonctions mercredi. Le technicien sénégalais de 47 ans, heureux de rejoindre son nouveau club, affiche déjà ses ambitions.

"Mon objectif personnel est de m'affirmer comme un bon entraîneur. J'arrive au bénin avec le titre de champion du Sénégal donc l'objectif sera d'être champion avec Loto-Popo. C'est un grand club. Je suis un grand compétiteur qui souhaite continuer à rendre l'équipe plus grand et jouer les grands rôles dans le championnat béninois comme je l'ai fait au Sénégal", a-t-il expliqué dans un entretien avec l'APS.

Selon lui, "un entraîneur aussi ce n'est pas seulement les résultats. Je dois contribuer au développement non seulement du football de Grand-Popo, mais du football béninois qui ces derniers temps, avec les efforts de ses dirigeants et l'Etat est en train de faire de bonnes choses".

Un Pro passionné du football à Loto-Popo

Gueye est réputé pour vivre intensément les matchs de son équipe depuis le banc de touche. Il accorde une grande importance à l'état d'esprit du groupe.

Coach, comme l'appellent ses proches, a démarré sa carrière d'entraîneur en août 2017, en Espagne.

Justement, c'est dans ce pays européens qu'il a obtenu sa licence UEFA Pro, la dernière qualification pour les entraîneurs qui aspirent à un profil international.

"J'ai commencé ce métier en Espagne dans des académies et clubs amateurs comme l'Atlètic Segre, le Mig Segria et le Soses CF. Ma première expérience au Sénégal, c'est durant la saison 2015-2016 avec le Guédiawaye football club", a-t-il dit.

Le natif de Nguekhokh (Mbour), passé par le Stade de Mbour (2019-2021, 2022-2023), l'AS Kaloum de la Guinée (2021), l'ASC Jaraaf (2021-2022) et le Teungheth FC (2023-2024), est connu pour son style de jeu espagnol, qui privilégie le contrôle du ballon et un jeu basé sur les passes courtes et précises.

Le jeune entraîneur à la carrière prometteuse a marqué son passage dans ces différents clubs. Il a conduit le club de la Médina, l'ASC Jaraaf jusqu'en quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Une belle saison qui se termine sur les chapeaux de roues

Après 14 mois passé à la tête du TFC, il a gagné trois trophées pour le club : la Coupe de la ligue, le trophée des champions et le titre de champion du Sénégal 2023/2024.

"Sur le plan professionnel, c'est un excellent bilan et une grande maturité. Malgré une très grande pression, j'ai pu travailler avec beaucoup de passion et de motivation pour atteindre les objectifs assignés", a-t-il soutenu.

Malgré cette performance, Gueye avoue avoir vécu des moments difficiles après l'élimination du club en Coupe du Sénégal. " C'était très mal d'être traité de cette manière. Mais ce n'était pas la principale cause de mon départ. Je me devais de sortir par la grande porte et avancer vers d'autres conditions beaucoup plus intéressantes", a-t-il commenté en n'écartant pas la possibilité de redevenir un jour entraineur de Tengueth FC.

"Après ses résultats en peu de temps sortir par la grande porte était un fait cartésien. Et en plus, j'avais l'ambition de relever d'autres défis ailleurs", a-t-il martelé.

Rester au service de l'équipe locale du Sénégal

Nommé entraîneur adjoint de l'équipe du Sénégal locale, depuis mars 2024, Cheikh Gueye a assuré garder son poste et promet de rester à la disposition de la sélection.

"Je suis un entraîneur sénégalais qui veut toujours servir le football sénégalais, quelle que soit la sélection, donc je serais disponible tant que la direction technique comptera sur moi", a-t-il dit, assurant que le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor et son directeur technique Mayacine Mar sont au courant de son contrat au Benin.