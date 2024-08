Sénégal: Emploi - Ecoles de formation et entreprises invitées à s'inspirer du partenariat entre la SEN'EAU et le 3FPT

Dakar — Le directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), Babo Amadou Ba, a recommandé aux entreprises et aux écoles de formation, mardi, à Dakar, de s'inspirer du partenariat noué entre la structure publique qu'il dirige et la société Eau du Sénégal (SEN'EAU), afin de contribuer à la politique d'emploi de l'État.

"J'appelle toutes les entreprises du Sénégal à s'inspirer de ce partenariat pour apporter leur contribution à tout ce qui est formation et insertion des jeunes", a dit M. Ba.

Il parle de la SEN'EAU et de la manière dont cette entreprise soutient la politique d'emploi des pouvoirs publics sénégalais.

M. Ba intervenait à une cérémonie de remise de diplômes à d'anciens étudiants du Centre sectoriel de formation professionnelle du bâtiment et des travaux publics (CSFP-BTP).

"C'est le fruit d'un partenariat public-privé entre la SEN'EAU, le 3FPT et le Centre sectoriel de formation professionnelle du bâtiment et des travaux publics", a expliqué Babo Amadou Ba en parlant de la formation offerte aux nouveaux diplômés du CSFP-BTP, dans le cadre d'un partenariat avec le 3FPT et la société de distribution d'eau.

Selon lui, la formation dispensée aux étudiants sur la base du partenariat noué par les trois entités est adaptée aux besoins des entreprises du BTP.

%

Le directeur général de la SEN'EAU, Magatte Niang, signale que les diplômés, 29 au total, dont six filles, travaillaient en entreprise en poursuivant en même temps leur formation.

Le partenariat noué par leur centre de formation leur a offert de "réelles perspectives de carrière dans le secteur de l'eau", selon M. Niang.

"Ce n'est pas une attestation de formation que les étudiants ont reçue. C'est un diplôme d'État", a précisé Oscar Badji, le directeur du CSFP-BTP.

Il affirme qu'ils ont été sélectionnés au terme d'un concours national.

La SEN'EAU va employer la moitié des diplômés, l'autre devant être au service d'entreprises partenaires de leur centre de formation, selon M. Badji.

Ngayna Sarr, âgé de 29 ans, major de la promotion, dit avoir reçu une formation de plombier canalisateur d'une durée de trois ans. Il affirme avoir en même temps appris "tout ce que doit savoir un technicien de l'eau".