Afrique de l'Ouest: Environnement - La Cédéao annonce un processus de création d'un marché carbone régional

« Les pays de l'espace Cédéao contribuent très faiblement au réchauffement climatique avec des émissions représentant environ 1,8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Dans le but de saisir les opportunités liées aux crédits carbone, la Cédéao a décidé d'initier un processus devant aboutir à la mise en place d'un marché carbone régional », a fait savoir Mme Massandjé Touré-Listé, commissaire aux affaires économiques et de l’agriculture de la Cédéao, à l’ouverture mardi 6 août 2024 à Abidjan d’un atelier sur la création d'un marché régional standardisé des crédits carbones en Afrique de l'Ouest. Rapporte le site abidjan.net

Selon Mme Massandjé Touré-Listé, un marché carbone standardisé à l'échelle régionale permettrait à travers l'établissement d'outils et de procédures harmonisés de générer des revenus significatifs pour les pays engagés.

« Ce marché régional tout en tenant compte des écosystèmes différents et des défis similaires au niveau des États membres, permettra de disposer d'un registre régional compatible avec les principes de la Convention des Nations Unies sur le climat et autres standards reconnus au niveau international ainsi que des protocoles harmonisés pour faciliter la certification, le suivi, la vérification et le rapportage qui sont indispensables pour le fonctionnement du marché », a expliqué la commissaire aux Affaires Économiques et de l’Agriculture de la Cédéao

« Notre souhait le plus ardent in fine est d'établir un marché régional qui puisse permettre à travers des projets d'économie ou de séquestration de dioxyde de Carbone (CO2) de générer des crédits carbone certifiés, et de faciliter les transactions financières tout en favorisant l'atteinte des contributions déterminées au niveau national (Cdn)», a relevé Massandjé Touré-Listé.

Pour sa part, le directeur de cabinet du ministère de l’environnement et du développement durable, M. Parfait Kouadio a salué l'initiative de la Cédéao de vouloir mettre en place un marché régional des crédits carbone qui reste un sacré défi.

« Il est primordial de mener des études préalables pour voir sa faisabilité surtout que les engagements de réductions des gaz à effet de serre pris sous l’Accord de Paris sont spécifiques à chaque État membre. C’est justement ce que la Cédéao nous propose dans le cadre de cet atelier à travers un diagnostic de la situation de référence des mesures prises par les pays, l’évaluation du potentiel de séquestration de carbone de la région et la définition d’une ligne de base potentielle des émissions de gaz à effet de serre qui correspondait à notre niveau de référence », a-t-il relevé.

Pour finir, il a exhorté les participants à œuvrer pour permettre à la Cédéao d’aller vers un marché régional crédible et efficace, répondant aux standards internationaux et garantissant une participation inclusive.