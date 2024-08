Congo-Kinshasa: L'opposition juge la situation du pays « catastrophique » huit mois après les élections

Une quinzaine de partis politiques d'opposition et de mouvements citoyens, réunis ce mardi 6 août à Kinshasa, ont qualifié de « catastrophique » la situation du pays huit mois après les dernières élections.

Ils ont appelé à l'union de toute l'opposition et des mouvements citoyens contre le pouvoir en place.

Alain Bolodjwa, initiateur du parti d'opposition « Levons-nous et bâtissons », a lu la déclaration des partis de l'opposition et des mouvements citoyens : « Cette rencontre a permis de réfléchir aux voies et moyens de juguler la crise multiforme résultante de la dernière parodie d'élections. Au terme des échanges, les participants notent que la détérioration de la situation générale incombe au régime actuel. »

Dans leur déclaration, la quinzaine de partis politiques et mouvements citoyens appelle l'opposition politique et la société civile « à agir à l'unisson contre la montée en puissance de la dictature, la violation de la constitution, les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques, la malversation financière, la corruption généralisée, l'impunité, l'inflation galopante et la vie chère. »

Parmi les partis politiques d'opposition présents à cette rencontre figuraient notamment Piste pour l'émergence de Seth Kikuni, l'Union démocratique africaine de Claudel Lubaya, ainsi que les mouvements citoyens Lucha et Filimbi.