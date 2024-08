Ile Maurice: 19 661 enfants bénéficient de l'écolage pré-primaire gratuit

Sur un total de 26 251 enfants inscrits au pré-primaire dans les 795 écoles à Maurice, 19 661 bénéficient de l'éducation gratuite offerte par 661 écoles. Faisant le point sur la politique gouvernementale visant à offrir l'éducation gratuite au pré-primaire, comme annoncé dans le dernier Budget, la ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, a précisé qu'un budget de Rs 750 millions a été alloué pour l'année budgétaire 2024-25 afin d'alléger le fardeau financier des parents dont les enfants sont scolarisés dans le privé payant. En 2023-24, le budget alloué était de Rs 350 millions pour une période de six mois.

Avant 2024, seules les unités préscolaires rattachées aux écoles primaires publiques et les écoles maternelles relevant des conseils municipaux offraient une scolarité préscolaire gratuite, représentant environ 20 % des élèves de cette tranche d'âge. La grande majorité des enfants étaient alors inscrits dans des écoles préscolaires payantes. Par ailleurs, la ministre a annoncé que trois institutions - le Mauritius Institute of Education, Polytechnics Mauritius et l'Université de Technologie de Maurice - ont déjà mis en place un programme de formation destiné aux enseignants du pré-primaire. Les cours débuteront en janvier 2025.

Introduction d'un cursus technologique dans certaines écoles secondaires

La ministre de l'Éducation a également indiqué que, depuis janvier 2024, l'éducation technologique a été introduite comme un nouveau parcours d'apprentissage pour les élèves des Formes 10 et 11. Selon elle, cette initiative s'inscrit dans le mouvement mondial du XXIe siècle. Le lancement de l'éducation technologique se fera de manière progressive, avec un budget de Rs 17 millions dans le Budget 2024-25, couvrant six écoles, tant privées que publiques. Le programme a été élaboré sur mesure en collaboration avec une université étrangère. Pour ce projet, 91 éducateurs ont été formés et un budget de Rs 23 millions a été alloué cette année pour le développement de ce programme.