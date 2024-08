En présentant l'amendement à la National Flag, Arms of Mauritius, National Anthem and Other National Symbols of Mauritius Act 2022, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a avancé que cette initiative vise à moderniser et harmoniser l'utilisation des symboles nationaux dans les documents et biens officiels, tout en conservant leur intégrité et leur représentation appropriée. En effet, l'objectif principal de cette modification est de permettre l'utilisation des versions monochrome en niveaux de gris et en art linéaire des Arms of Mauritius et du Seal of Mauritius sur toute correspondance officielle du gouvernement et sur d'autres objets gouvernementaux, y compris les uniformes des départements.

Selon le Premier ministre, l'amendement vise à renforcer et préserver davantage les pratiques historiques dans le service public. Selon lui, l'amendement est présenté dans le but d'offrir une meilleure protection et utilisation de nos symboles nationaux. Pravind Jugnauth a pris tout son temps pour lire son discours, faisant presque une performance de patience par rapport au contraste frappant avec la rapidité dont la ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, a fait preuve lors de ses deux déclarations précédentes. Les deux ministres du gouvernement, Vikash Nuckcheddy et Avinash Teeluck, qui sont intervenus sur le projet de loi ont surpassé le Premier ministre remarquablement avec leur débit. Il semble que la lenteur était le choix stylistique de Pravind Jugnauth, ou peut-être un hommage aux vertus de la patience.