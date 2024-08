Ile Maurice/Cote d'Ivoire: Beach volley - Jean-Michel Dedans fier d'avoir mené à bien sa mission malgré les difficultés rencontrées

Mission accomplie pour Jean-Michel Dedans en tant que délégué technique du Championnat d'Afrique de beach volley des moins de 19 ans hommes. Le Mauricien a bien apprécié l'expérience malgré les défis qui se sont présentés à lui lors du tournoi qui s'est déroulé du 23 au 28 juin à Abidjan en Cote d'Ivoire.

«Le temps inclément a joué contre nous. C'était la saison des pluie en Cote d'Ivoire et le lieu qui devait accueillir la compétition était devenu impraticable. Nous avons donc du trouver une alternative et les matches se sont finalement tenus à la plage d'Aleria. Il a fallu démonter toutes les installations et les installer sur le nouveau site. Toute l'équipe d'organisation a mis la main à la pâte et le nécessaire a pu être fait», confie Jean-Michel Dedans.

Le premier vice-président de la Fédération mauricienne de Volley-Ball (FMVB) précise que 9 équipes ont pris part au tournoi. «Les équipes ont été réparties en trois poules de trois. Le tournoi s'est joué en round-robin et il y a ensuite eu les quarts de finale. La finale a opposé la Sierra Leone au Ghana et ce sont les Sierra-Léonais qui se sont imposés. Ce championnat d'Afrique était qualificatif pour les Championnats du monde des moins de 19 ans qui auront lieu du 27 août au 1eᣴ septembre à Shangluo, en Chine», ajoute notre interlocuteur.

**Jean-Michel Dedans est heureux et fier que ses compétences soient appréciées par la CAVB et sa présidente, Bouchra Hajij. **

Celui-ci a été très agréablement surpris par le niveau des équipes participantes. «Pour cette catégorie d'age, je trouve que le niveau était très élevé. Les coaches qui étaient présents ont aussi été impressionnés par la qualité de ces jeunes. Ils sont meilleurs que certains de la catégorie senior. L'avenir est prometteur», dira Jean-Michel Dedans.

Celui-ci regrette que Maurice n'ait pas été représentée à ce tournoi aussi bien qu'à celui des filles au Maroc. «Les paires qui ont défendu les couleurs mauriciennes au tournoi de l'ACNOA zone 7 aux Seychelles auraient pu prendre part à ces championnats U19. Cela aurait été une belle opportunité de se mesurer aux meilleurs du continent. Mais malheureusement, le financement a fait défaut», regrette le dirigeant.

Selon lui, la FMVB va miser sur les jeunes pour défendre nos couleurs à l'avenir dans de telles compétitions.

«Je me dois remercier la présidente de la Confédération Africaine de Volley-Ball (CAVB), Bouchra Hajij, qui a placé sa confiance en moi pour agir en tant que délégué technique. Cela me fait plaisir de voir que mon travail est apprécié. Je le fais avec amour et avec le sens des responsabilités. Merci aussi à la communauté du volley dont je fais partie depuis 2007. J'ai vécu des expériences très enrichissantes que ce soit dans le volley en salle que le beach volley. Je remercie la Zone 7 qui m'a permis d'agir en tant que président du comité de contrôle et délégué technique», a-t-il encore déclaré.

Il faut faire ressortit que ces dernières années, Jean-Michel Dedans a souvent été sollicité pour officier lors de tournois de beach volley au niveau continental. Il occupe le poste de secrétaire au sein de la commission de beach-volley de la CAVB depuis 2021. Il avait suivi sa première «clinic» en 2010 en Namibie avant d'officier lors de la Coupe continentale dans le même pays en 2011. Il a été le directeur de la compétition lors de la finale de la Coupe continentale à Maurice en 2012. En 2015, Jean-Michel Dedans a suivi un cours de «technical supervisor» au Caire en Égypte en 2015. Il a également participé à plusieurs ateliers de travail pour la rédaction de règlements pour le beach volley en Afrique.