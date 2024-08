Angola: Des patients souffrant de problèmes maxillo-faciaux bénéficient de chirurgies gratuites

Ondjiva (Angola) — Les patients de la province de Cunene bénéficient depuis mercredi de consultations et chirurgies gratuites, dans le cadre de la campagne "Facilite ma vie", afin de diagnostiquer et traiter les diverses lésions faciales causées par des malformations congénitales ou des accidents.

L'action promue par l'hôpital Josina Machel, se déroule pendant cinq jours à l'hôpital général de Cunene "General Simione Mocune", et est assurée par 14 professionnels venus de Luanda, dont sept du secteur chirurgical et sept anesthésistes, ainsi qu'un spécialiste local, avec le soutien d'une équipe de soins infirmiers.

S'adressant à l'ANGOP, le coordinateur de l'équipe médicale, Agnelo Lucamba, a fait savoir que la campagne visait à rapprocher les services de santé des citoyens, principalement lors des consultations de spécialités telles que la maxillo-faciale.

Le spécialiste de la chirurgie maxillo-faciale a indiqué que l'action était totalement gratuite, et qu'il s'occupera de tous les patients (enfants et adultes) présentant des pathologies telles que fente labiale (bec-de-lièvre), palatine (fente du palais ou palais), lésions au visage, mâchoire, cou et bouche.

Pendant la campagne, a-t-il avancé, il n'y aura pas de limite d'âge et seront pris en charge des nouveau-nés avec une malformation congénitale et des adultes.

%

Agnelo Lucamba a expliqué que, pendant cette période de consultation, les patients ayant des blessures ou des traumatismes mineurs seront opérés, car le processus chirurgical n'est pas aussi invasif.

Les patients qui ont besoin de plus de soins ou de chirurgies plus complexes seront acheminés vers des secteurs spécialisés afin d'être enregistrés, dûment suivis et ensuite opérés.

"Les consultations, examens et chirurgies seront gratuits, nous appelons donc à l'adhésion massive de tous, étant une opportunité pour faciliter la vie des citoyens, en évitant qu'ils se déplacent dans d'autres provinces ou en République de Namibie, pour une assistance spécifique avec des coûts supplémentaires", a-t-il souligné.

La campagne ouverte en juillet à Luanda sera étendue à Cunene, Moxico, Huambo, Benguela, Huíla et Uíge en raison du manque de spécialistes dans le domaine au niveau national.

Agnelo Lucamba a fait savoir que le premier jour, 20 patients ont été soumis au processus de dépistage, consultations, parmi lesquels certains sélectionnés pour le processus chirurgical qui commence mercredi.