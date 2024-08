Angola: Benguela institue à nouveau le Prix de Culture et arts

Lobito (Angola) — Neuf ans plus tard, le Gouvernorat provincial de Benguela envisage de relancer le Prix de Culture et Arts, avec la possibilité de le lancer en octobre prochain, a appris mercredi l'Angop.

La dernière édition du Prix Provincial de Culture et Arts a eu lieu dans la ville de Benguela, en 2015.

Selon le directeur du Bureau provincial de la culture, du tourisme, de la jeunesse et des sports, Pascoal Luís, la décision vise à promouvoir les arts, à motiver les artistes à travailler de mieux en mieux pour que leurs produits soient reconnus au niveau national et international.

« Lors de la visite du Premier ministre portugais, Luís Monténégro, dans la province, le Gouvernorat provincial lui a offert une oeuvre artisanale de qualité, réalisée par un artiste local, pour notre plus grande fierté à tous », a-t-il rappelé.

Le Prix national de culture et arts a été créé en 2000, dans le but de récompenser les catégories de la littérature, du cinéma et de l'audiovisuel, des arts visuels, des arts du spectacle, de la recherche scientifique et des sciences sociales et humaines.

Lors d'une rencontre avec des artistes locaux, le directeur a rappelé que le Gouvernorat provincial travaille pour que les créateurs d'art présentent dignement leur travail, faisant allusion à la réhabilitation du cinéma Flamingo, à Lobito, et du Monumental, à Benguela, dans le cadre des travaux d'urgence dans la province.

De nombreux artistes ont profité de l'occasion pour exprimer leurs inquiétudes quant au manque de sponsoring pour l'acquisition de ressources de travail.

Sur cet aspect, le directeur a averti que les artistes ne peuvent pas attendre que le Gouvernement résolve leurs problèmes, car il n'a pas la capacité d'aider tout le monde.

"Dans le cadre du soutien institutionnel, le Bureau provincial de la Culture, du Tourisme, de la Jeunesse et des Sports peut aider, en facilitant les contacts avec les hommes d'affaires, les artistes ou les associations qui s'organisent", a-t-il expliqué.

La délégation du Bureau provincial de la Culture, du Tourisme, de la Jeunesse et des Sports est à l'écoute des artistes de toute la province, pour connaître leurs problèmes et chercher des solutions pour promouvoir et valoriser la classe.