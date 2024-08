Gambie: La Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC) explique les 'frustrantes' coupures d'électricité

Le responsable adjoint des relations publiques de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC), Mr Buba Badjie, a révélé que la pénurie d'eau et les coupures de courant sont dues à un projet visant à décongestionner le réseau appelé Projet Allemand de Restauration et de Modernisation du Secteur Electrique (GERM).

Ce projet implique des travaux sur le dernier kilomètre de connexion au réseau, ce qui a entraîné une interruption temporaire de la connexion afin de stabiliser l'alimentation électrique.

Mr Badjie a ajouté que l'entrepreneur voulait synchroniser les lignes d'alimentation, mais que la plupart d'entre elles n'ont pas pu tenir car les réseaux ont été divisés en groupes. « En conséquence, il y a eu une fluctuation importante dans le système, ce qui a conduit à une coupure totale dans la Grande Banlieue de Banjul (GBA) qui a duré toute la nuit. Lorsque les choses n'ont pas progressé comme prévu, l'équipe a interrompu le travail et est retournée à son système, » a-t-il ajouté.

« Ce problème n'a rien à voir avec les anciennes ou les nouvelles machines. Permettez-moi de le répéter. Nous nous efforçons de réduire l'encombrement de notre réseau et d'en améliorer la stabilité. Au cours de ce processus, nous avons rencontré quelques problèmes techniques, mais nous avons pu les résoudre. L'approvisionnement en eau est directement lié à l'approvisionnement en électricité. Les frais de location sont couverts par l'électricité. Si nous subissons une panne de courant, nous perdrons également l'accès à l'eau. C'est ainsi, et parfois, comme la plupart des grandes stations d'épuration ont des générateurs de secours, nous pompons activement de l'eau. »

%

Dans la même veine, les consommateurs, en particulier les résidents de la Grande Banlieue de Banjul (GBA) qui subissent de fréquentes coupures d'électricité, ont exprimé leurs frustrations.

Ils estiment que le problème est dû à divers facteurs, notamment le vieillissement des infrastructures, des lignes électriques et des transformateurs qui n'ont pas été modernisés de manière significative depuis des décennies, entraînant ainsi des pannes fréquentes et des interruptions de l'approvisionnement.

Selon eux, la capacité limitée de production d'électricité dans le pays est le résultat d'une inadéquation entre l'offre et la demande, en particulier pendant les heures de pointe.

En outre, les catastrophes naturelles telles que les fortes pluies, les tempêtes, les vents violents et les inondations pourraient également entraîner des périodes prolongées sans électricité, selon certaines personnes.

Toutefois, selon Mr Badjie, les calamités naturelles sont inévitables et c'est la raison pour laquelle « la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC) met tout en oeuvre pour s'assurer qu'au cours des 12 prochains mois, les projets en cours apporteront la stabilité dans les zones sur lesquelles nous travaillons. »

« Nous modernisons nos sous-stations et augmentons la capacité de production de 5 à 10 méga watts, nous commandons 52 nouveaux transformateurs pour stabiliser le réseau. Ces travaux nécessitent des mises hors tension et sous tension périodiques, et nous espérons voir des progrès bientôt. Les récents problèmes inattendus n'étaient pas liés à nos projets et ont nécessité l'intervention de l'entrepreneur, » a-t-il élucidé.

Mr Badjie a souligné que les problèmes intermittents d'approvisionnement en électricité et en eau ne sont nullement dus à un manque de capacité, mais plutôt à la résolution de problèmes existants. Il a exhorté les citoyens à être patients, leur assurant que ces difficultés seront résolues et que d'ici 2025, l'ensemble du pays aura accès à l'électricité.

Mr Babucarr Baldeh, un résident de Bakau, a également exprimé sa frustration face aux récentes coupures d'eau et d'électricité. « Il est frustrant de vivre dans un pays où les produits de première nécessité comme l'électricité et l'eau sont constamment indisponibles, » a-t-il déclaré. L'absence d'une alimentation électrique fiable signifie que l'on vit dans l'obscurité et l'inconfort perpétuels, tandis que l'absence d'eau courante fait des tâches simples comme la cuisine, le nettoyage et le bain une lutte quotidienne. Il est décourageant de voir le gouvernement donner la priorité à d'autres projets plutôt que de fournir des services essentiels à ses citoyens. »

Mr Baldeh estime qu'un pays ne peut progresser et prospérer s'il est constamment freiné par quelque chose d'aussi élémentaire que l'accès à l'électricité et à l'eau. Il ajoute : « C'est frustrant et démoralisant de devoir endurer cela tous les jours. »

Fatou Badjie, une résidente de Kanifing, a déploré les difficultés rencontrées par la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC), en matière d'approvisionnement en eau et en électricité.

« Notre télévision, notre congélateur et nos ampoules ont explosé à cause des constantes interruptions de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC). Je me demande si la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC) se préoccupe des citoyens ordinaires. Imaginez qu'un institut entier ne puisse pas disposer d'un générateur stable, il y a de quoi s'inquiéter. »

Mme Badjie a déclaré que l'action récente de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC) est un signal d'alarme pour le plan de développement du gouvernement et qu'il est préoccupant que sans électricité, il n'y aura pas d'eau, ce qui est une nécessité de base pour les citoyens.

De même, Gibril Vilma, un résident de Kotu, a déclaré : « Je ne peux vraiment expliquer la nature de mes sentiments. Dire que j'étais frustré et en colère est un euphémisme. Je n'ai pu dormir durant la journée à cause de la chaleur. J'ai dû éteindre mes appareils électriques pour éviter qu'ils ne soient endommagés par les coupures. Et oui, je n'ai pas pu regarder les épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques, y compris la course de 200 mètres de Gina Bass. J'étais tellement en colère hier. »

Barrow exprime sa satisfaction à l'égard du projet routier de l'OCI en cours