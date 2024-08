Angola: L'ANAT travaille à la création de la Fédération du Commerce Extérieur

Luanda — La Nouvelle Académie des Douanes et Fiscalité (ANAT) travaille sur les détails techniques de la création, cette année, de la Fédération du Commerce Extérieur (FACE), en vue d'éliminer les barrières commerciales et de diversifier les sources de revenus, à travers les échanges commerciaux.

Selon le président du conseil d'administration de l'ANAT, Leitão António, la fédération vise également à identifier les problèmes liés à la chaîne du commerce extérieur, avec la mise en évidence de l'excès de bureaucratie dans diverses institutions impliquées dans le segment d'importation et d'exportation de produits et services.

Dans une interview à l'ANGOP, mardi, concernant le contexte actuel du commerce extérieur, le responsable a dit que le processus de création de la FACE avait reçu une réponse positive des importateurs et exportateurs, qui sont jusqu'à l'heure actuelle représentés par les déclarants.

Avec cela, a-t-il avancé, il sera possible de voir l'organisation du commerce international avec une vision stratégique d'avoir les agents économiques les plus interconnectés et de veiller aux difficultés les plus variées du secteur.

Selon Leitão António, la FACE constitue une entité représentative des entreprises exportatrices, importatrices et associations spécialisées, comme la Chambre des Déclarants Officiels.

Leitão António a rappelé que la création de la fédération était le résultat du 2ème Forum international du commerce, organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce en partenariat avec l'ANAT, le 20 juin de cette année.

"Malgré l'existence du Comité de facilitation des échanges, les acteurs du secteur ont besoin d'un lieu pour discuter de leurs problèmes, qui seront présentés à l'Exécutif", a-t-il ajouté.

Parmi les objectifs préconisés, il a indiqué que la fédération devrait représenter les intérêts des opérateurs du commerce extérieur, collaborer avec les entités publiques et privées, proposer des mesures et réformes de la réglementation, des normes et de la législation du secteur, en plus de promouvoir des événements qui intègrent différentes forces et la réalisation d'études liées à ce segment.