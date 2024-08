Congo-Brazzaville: Volleyball - Brazzaville accueille le championnat national

Le championnat national de volleyball a été lancé le 5 août au gymnase Henri-Elendé, à Brazzaville. Déterminer les nouveaux champions dans toutes les catégories et versions, tel est l'objectif.

La 35e édition du championnat national des seniors messieurs met aux prises cinq formations, notamment l'AS Gendarmerie de Pointe-Noire, Espoir, Inter, la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) 1 et 2 de Brazzaville.

Chez les dames, la 29e édition regroupe trois équipes seulement : Kinda Odzoho, Interclub et DGSP. La 25e édition des juniors messieurs se disputera entre six équipes reparties dans deux poules de trois. La poule A comprend la DGSP, Saint Michel de Ouenzé (SMO) et Inter de Nkayi et la poule B mettra aux prises la Renaissance, Inter de Brazzaville et Inter de Pointe-Noire.

Chez les cadets, pour le compte de la 13e édition, six équipes reparties en deux poules de trois sont engagées. Renaissance, Inter de Brazzaville et Kinda Odzoho sont dans le groupe A alors que la DGSP, JCM et Inter de Nkayi partagent le groupe B.

La poule unique des dames regroupe la DGSP, Inter de Brazzaville et Renaissance. Pour le compte de la première journée chez les juniors messieurs, SMO a battu Inter de Nkayi trois sets à 0 et Inter de Brazzaville a dominé Inter de Pointe-Noire sur ce score identique. Chez les seniors dames, la DGSP a pris le meilleur sur Inter de Brazzaville trois sets à 0 puis, en seniors messieurs, Espoir s'est incliné devant DGSP 2, 0 set à trois. Inter de Brazzaville l'a emporté devant DGSP 1, 3 sets à 2.

La compétition s'achèvera le 10 août.