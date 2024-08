Afrique Centrale: La CEEAC inaugure le Centre d'études et de renforcement des capacités

Le président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), Gilberto Da Piedade Verissimo, a donné, le 2 août au Gabon, le coup d'envoi des travaux des ateliers sur l'examen des projets de textes régissant les Zones A et D et procédé au dévoilement de la plaque du Centre d'études et de renforcement des capacités.

L'événement a réuni les commissaires, les hauts fonctionnaires et cadres de la Commission de la CEEAC, les officiers supérieurs de la Force multinationale de l'Afrique centrale en tête de laquelle le général major Audace Nduwumunsi qui a officiellement pris ses fonctions le 9 mars dernier, à Libreville.

Les officiers supérieurs des centres multinationaux de coordination des Zones A et D, du Centre régional d'études sur la sécurité maritime de l'Afrique centrale ont également pris part à la cérémonie d'ouverture, en présence de quelques diplomates des Etats membres de la CEEAC.

Dans son allocution d'ouverture des travaux, le président de la Commission a insisté sur l'urgence à redynamiser les mécanismes de lutte contre tous les actes illicites dans les eaux partagées de l'espace CEEAC. Il a cité le protocole relatif à la stratégie de sécurisation des intérêts vitaux en mer des Etats de la CEEAC du golfe de Guinée qui recommande de coopérer et de prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir et réprimer tous les incidents qui menacent la sécurité du secteur des transports maritimes.

%

De même, l'ambassadeur Gilberto Da Piedade Verissimo a évoqué la nécessité pour les Etats de la CEEAC de mettre les ressources naturelles et minérales des Etats au service du développement économique et du progrès social des peuples, pour cela, a-t-il poursuivi, « l'action commune et concertée des Etats demeure le gage d'une exploitation harmonieuse, rationnelle et pacifique de nos ressources naturelles ».

S'agissant du lancement du Centre d'études et de renforcement des capacités, le président de la Commission a magnifié l'importance d'une telle structure au sein d'une institution comme la CEEAC.

Le centre doit permettre aux cadres de la CEEAC et de la Commission d'échanger et d'actualiser les connaissances acquises ainsi que d'en acquérir de nouvelles. « Il doit être le lieu par excellence de renforcement et de remise à niveau des cadres sur les questions et problématiques qui concernent le processus d'intégration régionale en Afrique centrale. Nous y avons cru et voici le résultat », a conclu le président de la Commission de la CEEAC, dévoilant la plaque du Centre.