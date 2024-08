Congo-Kinshasa: Maniema - Plus de 70 000 enfants vaccinés par MSF contre la rougeole

La province du Maniema fait face à la montée des cas de rougeole, précisément dans les zones de santé de Kampene et de Salamabila. Selon un communiqué de Médecins sans frontières (MSF), les autorités sanitaires provinciales indiquent qu'entre janvier et début juillet, la province a enregistré plus de 10 000 cas de rougeole dont 500 décès dans dix-huit zones de santé.

Pour endiguer la rougeole qui constitue l'une des causes de mortalité infantile en République démocratique du Congo, MSF a organisé récemment une campagne de vaccination dans les zones de santé affectées. Au total, près de 70 000 enfants ont été vaccinés, dont 59 996 enfants de 6 mois à 9 ans dans la zone de santé de Kampene. Au mois de mai, plus de 10 000 enfants de 6 à 59 mois ont été vaccinés dans la zone de santé de Salamabila.

Outre cette campagne menée durant trente-sept jours entre fin mai et début juillet, MSF envisage l'organisation d'une nouvelle avec son équipe de réponse aux urgences dans la zone de santé de Kunda.

Selon l'épidémiologiste de MSF au Maniema et Sud-Kivu, Justin Bazibuhe, malgré l'organisation d'une vaccination de masse en septembre 2023 dans la province du Maniema, un grand nombre de cas de rougeole a été signalé par le ministère de la Santé cette année, non seulement dans la zone de santé de Kampene, mais aussi de Kunda, Kabambare, Saramabila, Kindu, Kailo et Kibombo.

D'autres maladies prises en charge

Les équipes de MSF ne se limitent pas seulement à la prise en charge de la rougeole. Elles ont également vacciné à Kampene 12 850 enfants âgés de moins de 2 ans contre la pneumonie, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et l'hépatite. Au cours de cette campagne de masse, MSF a atteint une couverture vaccinale de 93% des 64 491 enfants ciblés pour la rougeole et 82,4% des 13 064 enfants ciblés pour d'autres antigènes.

En parallèle, d'après le communiqué de l'organisation non gouvernementale internationale d'aide médicale, les équipes ont apporté leur soutien au ministère de la Santé dans la prise en charge de 2 168 patients d'avril à juillet, à l'hôpital général de référence de Kampene. Parmi ces patients, 1 484 cas légers ont été traités en ambulatoire, tandis que 684 cas graves ont été soignés à l'isolement de l'hôpital, dont une quarantaine n'a pas survécu, peut-on lire dans le communiqué.

Par ailleurs, MSF a assuré le transport des cartons de médicaments et autres intrants utiles pour la vaccination en mettant en place un grand plan logistique impliquant l'utilisation des avions et d'une soixantaine de motos.

« Aujourd'hui, nous nous sentons obligés de parler de Kampene et de la situation de la rougeole, et demain nous parlerons de Kunda et de la situation de la rougeole, et ainsi de suite pour d'autres problèmes qui touchent la population de la province du Maniema. Maniema est l'une des régions de la RDC qui reçoit le moins de soutien du système humanitaire et de développement actuel, et les besoins sont plus qu'évidents » , plaide Luis Montiel, chef de mission MSF en République démocratique du Congo.