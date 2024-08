Cote d'Ivoire: Le pays abritera la 1ère édition de la Coupe du Monde de Maracana

La Fédération Internationale de Maracana Associations (FIMA’A) a organisé le tirage au sort de la 1ère édition de la Coupe du monde de Maracana dénommée "Mara'monde 2024", le 19 juillet dernier dans la ville d’Abidjan en Côte d'Ivoire. Moment symbolique pour le pays, qui sera la terre d’accueil de cet évènement qui se déroulera du 27 septembre au 07 octobre 2024.

Composée de 6 joueurs par équipe au lieu de 11, le Maracana est une variante du football, qui se pratique sur terrain vague ou parquet de handball. Activité ayant le vent en poupe dans la sous-région, principalement en Côte d’Ivoire, elle fusionne acrobatie, technique, dribble et prestation spectaculaire face aux buts.

Contrairement au football classique, l’âge pour pratiquer le Maracana peut varier entre 18 et 45 ans, c’est donc là une opportunité pour les vétérans souvent qualifiés de « Vieux Poumons » d’avoir une cure de jouvence et de ne cesser de faire une activité sportive bénéfique pour la santé.

Charlemagne Bleu, le président de la Fédération Internationale de Maracana Associations (FIMA’A), n'a pas manqué de remercier toutes les personnes qui participent à l'évolution de ce sport. Pour lui, « le Maracana est né au campus dans les années 70. Et aujourd’hui, grâce à la dirigeante de tous nos collaborateurs au plan national, mais également des autorités de ce pays, nous sommes en train de le porter au-delà des frontières africaines ».

Une compétition qui séduit l’internationale

16 pays dont 10 africains, 2 européens, 3 pays d’Amérique du Nord et 1 des Caraïbes prendront part à cette rencontre internationale qui se tiendra dans l’enceinte du Palais des Sports de Treichville à Abidjan. S’agissant des dispositions sur place, des sites tels que La Rotonde (terrain principal) et la salle polyvalente (terrain annexe) seront théâtre des rencontres. Ainsi, les différentes équipes disposeront de 15 terrains d'entraînement. Il s'agira des Agoras, du complexe de Yopougon et d'autres installations.

Quant au partage par équipes, la Côte d'Ivoire, pays hôte du tournoi, est logée dans la poule A en compagnie du Gabon, du Cameroun et de la Belgique. La poule B est composée du Bénin, de la Guinée, de la France et de la Jamaïque. Quant à la poule C, elle sera animée par le Togo, le Burkina Faso, le Sénégal et la Guinée-Bissau. La poule D sera l'affaire du Mali, du Canada, des États-Unis et du Brésil.

À cela s’ajoute, la présence de 9 pays observateurs dont l'Arabie Saoudite, l'Egypte ou encore l'Algérie.

Un casting plutôt alléchant, qui n’a pas laissé Mahamadou Diaby, membre du comité d'organisation silencieux. Ce dernier a souhaité la bienvenue aux participants. « Au nom de son président, le comité d’organisation souhaite le traditionnel ‘Akwaba’ à l’ensemble des délégations ici présentes. (…) Le Comara’monde est mobilisé pour réussir le pari de l’organisation de la première coupe du monde de Maracana. Il s’agit d’offrir au monde une fête dans la pure tradition du Maracana à savoir convivialité, fraternité et amitié », a-t-il indiqué.

Le rendez-vous est pris pour Abidjan. Pour le comité, les perspectives, après cette coupe du monde, seront de hisser ce sport vers les Jeux Olympiques prochains.

Rappel des différentes poules

Poule A : Côte d’Ivoire, Gabon, Cameroun, Belgique

Poule B : Benin, Guinée, France, Jamaïque

Poule C : Togo, Burkina Faso, Sénégal, Guinée Bissau

Poule D : Mali, Canada, États-Unis, Brésil