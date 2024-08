Congo-Kinshasa: Africa Finance Corporation poursuit sa diversification actionnariale avec Rawbank

Africa Finance Corporation (Afc) le chef de file des solutions d'infrastructure du continent, annonce ce jour avoir reçu un placement en actions de Rawbank, un des principaux acteurs bancaires et financiers de la République démocratique du Congo (Rdc).

Selon un communiqué de presse, cette injection de fonds propres s'inscrit dans la stratégie d'Afc de mobiliser du capital africain et de diversifier sa base de capitaux, et rappelle sa mission de proposer des solutions pragmatiques aux importants besoins de l'Afrique en matière d'infrastructure et d'industrialisation.

Depuis près de deux décennies, Afc s'engage à promouvoir la transformation économique et le développement durable de l'Afrique, et ces placements en actions renforcent non seulement la base de capitaux de la société, mais élargissent également sa portée et son impact sur l'ensemble du continent. Le placement en actions de Rawbank fait suite à l'injection de capital du gouvernement de la Rdc dans AFC en 2022, reflétant la présence croissante de la société en Afrique centrale.

Afc a mobilisé plus de 200 millions Usd d'investissements en Rdc dans ses secteurs clés des ressources naturelles, de l'énergie, des transports et des industries lourdes, détenant un portefeuille d'investissements de plus de 850 millions Usd à court et à moyen terme. Les investissements transformationnels les plus récents de la société dans le pays comprennent le développement conjoint d'une ferme solaire de 200 MW au côté de Sky Power Global ; le développement du corridor de Lobito reliant la Rdc et la Zambie aux marchés mondiaux par l'intermédiaire de l'Angola ; et le développement conjoint d'un transit de masse à Kinshasa pour améliorer la mobilité dans toute la Rdc avec Trans Connexion Congo (Tcc).

Mustafa Rawji, Ceo, Rawbank, déclare : « L'investissement de Rawbank dans Afc est un jalon crucial pour notre banque et pour la République démocratique du Congo dans son ensemble. Il s'agit d'une étape importante pour nous en tant que premier investissement en actions dans un établissement financier multilatéral, et nous sommes convaincus qu'il renforcera les capacités financières de notre banque, ce qui nous permettra de financer des projets à grande échelle susceptibles de transformer l'écosystème économique de la Rdc. Nous sommes fiers d'être associés à une institution qui partage notre vision de croissance et de durabilité. ».

« Avec notre passion commune de renforcer le rôle déterminant de l'Afrique en tant que moteur de la croissance mondiale, je suis heureux d'accueillir Rawbank comme nouvel actionnaire », déclare Samaila Zubairu, président et Ceo, Afc. « Il est essentiel que les institutions africaines jouent un rôle de catalyseur en tant qu'agents de transformation sur le continent et ces investissements en fonds propres soutiennent l'engagement d'Afc à catalyser la croissance économique, la création de valeur et le développement industriel en Afrique. ».

Afc dispose d'une base diversifiée d'investisseurs en actions, comprenant notamment des fonds souverains, des fonds de pension et assureurs africains, qui jouent tous un rôle essentiel dans la mobilisation des capitaux dont le continent a un besoin urgent.

L'année dernière, des États membres d'Afc, à savoir la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Botswana, sont tous devenus actionnaires, en plus de placements en actions d'investisseurs institutionnels africains, notamment la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps), le fonds de pension public du Cameroun et Sbm Capital Market Securities Ltd., un acteur financier de premier plan à Maurice.