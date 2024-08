Guinée: Sonfonia - Occupation anarchique de la route: « Nous sommes conscientes du danger, mais..... », avoue une vendeuse

Les femmes vendeuses du marché de Sonfonia Gare ont envahi anarchiquement la route, empêchant les engins et piétons de circuler normalement. Cette occupation crée des bouchons interminables.

Rencontrée ce mardi 06 août 2024, Hawa Savané, l'une des vendeuses dit être consciente du danger de l'occupation de la route aux abords du marché.

"Nous sommes conscientes que nous occupons le passage des engins et des piétons, mais c'est par manque d'espace dans le marché. Nous sommes dans l'obligation de venir s'installer là, puisque nous avons des enfants à nourrir, et on ne peut pas restées bras croisés. Comme je le dis, c'est indépendamment de notre volonté. Nous sommes conscientes du danger, mais pour le moment, la quête du quotidien nous intéresse de plus" , a-t-elle indiqué.

De son côté, Mariame Sylla, également vendeuse précise que leur installation sur la chaussée n'est pas dû à un manque de respect à l'endroit des autorités.

"C'est pas par manque de respect à l'endroit des autorités, mais bien au contraire par manque de place. Et de l'autre côté, même si vous trouvez un endroit où place, une table c'est payant, et il y a certaines parmi nous qui ne peuvent pas supporter cela, donc voilà pourquoi nous sommes là. Mais si toute fois les autorités décident de construire des marchés, il y a rien qui va nous empêcher de rentrer là-bas. Il y a ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas écouler leurs marchandises là-bas, mais partout où tu es, tu peux bien se tirer d'affaire. Si par hasard quelqu'un est faussé par un véhicule, on peut dire que c'est le destin, même si nous connaissons quand-même que nous sommes là à nos risques" , confie-t-elle.

Hawa Savané lance par ailleurs une invite aux autorités.

"Nous demandons aux autorités de nous aider à trouver des emplacements à l'intérieur du marché, mais si cela n'est pas fait, ça sera quand-même compliqué" , a-t-elle lancé.