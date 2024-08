Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Agir ensemble pour la stabilisation des territoires de Beni et de Lubero

communiqué de presse

Trouver ensemble les voies et moyens pour stabiliser durablement les territoires de Beni et de Lubero, au Nord-Kivu. C'est l'objectif d'une rencontre organisée, du 25 au 27 juillet à Beni, au profit d'environ 90 participants, représentant les autorités administratives, la société civile, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), la Police nationale congolaise (PNC), les leaders communautaires et religieux et les groupes armés.

En appuyant cette activité par l'intermédiaire de son unité Désarmement-Démobilisation-Réinsertion et Relèvement et stabilisation (DDR-R&S), la MONUSCO s'inscrit dans le cadre de son soutien aux autorités de la République démocratique du Congo (RDC) dans le contexte de son désengagement.

Les participants ont identifié six menaces dans les territoires de Beni et de Lubero. Elles sont d'ordre sécuritaire, politique, environnemental, humanitaire, socio-économique et socio-culturel. Pour Omar Kavota, chef d'antenne programme gouvernemental de Désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (PDDCR-S) à Beni, « il y a obligation de renforcer la cohésion sociale, mais aussi de renforcer le message visant à mener au désarmement et à la démobilisation, pour concilier le PDDRC-S avec ce qui est observé aujourd'hui comme Réserve armée de la défense ».

PDDRC/S et RAD, des opportunités pour les jeunes

Il fut aussi question de clarifier la loi sur la Réserve armée de la défense (RAD) et d'exposer les opportunités offertes par le PDDRC-S aux membres des groupes armés qui souhaitent rejoindre volontairement le programme DDR ou intégrer la RAD, qu'ils soient jeunes, membres de groupes armés ou volontaires pour la défense de la patrie.

« En consultation avec le gouverneur de province et le bureau PDDRC-S, la MONUSCO a voulu appuyer ses partenaires afin de disponibiliser ce cadre d'échanges, pour la compréhension du message du gouvernement, dans le cadre de l'appel à la défense de la patrie, via la Réserve des forces armées », explique le représentant du chef de bureau régional de la MONUSCO. Le coordonnateur provincial du programme PDDRC-S, Clovis Munihire a, de son côté, appelé les jeunes à « ne pas d'adhérer aux groupes armés » et les membres des groupes armés « à déposer les armes ».

À terme, il s'agit de disposer de solutions communautaires concertées en faveur d'une paix durable, de la sécurité et la cohésion sociale. Ce qui est, selon Kabaya Albanz, directeur de cabinet du gouverneur de la province du Nord-Kivu, « une nouvelle approche de gestion de crise, à travers un mécanisme particulier de dialogue social permanent, entre toutes les couches sociales de la population ».