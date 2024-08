Afrique: Victime d'insultes aux JO PARIS 2024 - L'AIPS Afrique à la rescousse de la boxeuse Imane Khelif

L'Association internationale de la presse sportive, ou AIPS/Afrique est partie à la rescousse de la boxeuse Imane Khelif, cible d'insultes de personnes l'accusant d'être un homme, depuis son entrée en compétition dans cette édition des JO Paris 2024. L'AIPS/Afrique a fait savoir que quelle que soit l'issue des combats à venir, Imane Khelif continuera à inspirer et à représenter son sport avec honneur et dignité.

A travers une lettre transmise à la presse, « L'AIPS/Afrique exprime son soutien total à la boxeuse Imane Khelif qui a, jusqu'ici, su se distinguer par son talent et sa détermination mais ciblée, depuis son entrée en compétition dans cette édition des JO Paris 2024, par une campagne hideuse et d'une rare violence. »

Les raisons de ces actes pour l'AIPS/ Afrique sont que « Les détracteurs de la boxeuse algérienne de 25 ans, qui s'apprête à livrer ce mardi, 6 août 2024, un combat pouvant la mener au sommet de sa discipline, l'accusent d'être une personne transgenre, alors qu'elle est née femme et atteinte d'hyper androgénie comme soulignée par le CIO » a expliqué dans sa lettre l'Association internationale de la presse sportive, ou AIPS section Afrique, qui soutient à cet égard que « Imane Khelif ne demeure pas moins un exemple pour la jeunesse africaine. »

Poursuivant dans sa lettre, indique l'AIPS/Afrique, « La boxeuse est un symbole de persévérance et de courage. Ses performances exceptionnelles sur le ring sont le reflet d'un travail acharné et de son dévouement envers le sport. Sa discipline et sa rigueur, sa force mentale et son esprit de compétition sont des qualités qui l'ont amenée à se hisser parmi les meilleures dans sa catégorie. »

Donc, a-t-on souligné, « Quelle que soit l'issue des combats à venir, Imane Khelif continuera à inspirer et à représenter son sport avec honneur et dignité. Elle mérite soutien et admiration alors qu'elle poursuit ses objectifs en vue de relever de nouveaux défis », a fait savoir dans sa note AIPS/Afrique.