Maroc: Discours royal - Un appel pour mener une réflexion profonde sur la problématique de l'eau (Expert)

Fès — Le discours, prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l'occasion de la Fête du Trône, constitue un appel pour mener une réflexion "profonde et innovatrice" sur la problématique de l'eau, a affirmé Abdessalam El Khanchoufi, professeur en environnement et développement durable à l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah à Fès.

"L'objectif consiste à mettre en place une stratégie intégrée garantissant la disponibilité de l'eau à court, à moyen et à long termes pour l'ensemble du territoire marocain et des secteurs économiques", a déclaré le chercheur à la MAP.

Il a indiqué que la problématique de l'eau a toujours occupé une place importante dans les discours et messages de Sa Majesté le Roi et son intérêt a été rappelé à l'occasion de la Fête du Trône.

Cela démontre une nouvelle fois l'importance de cette denrée dans la préservation de la sécurité du pays, a-t-il dit.

Le discours royal traduit l'intérêt que le Souverain ne cesse d'accorder à cette question vu son importance pour l'économie nationale, a ajouté M. El Khanchoufi, relevant l'impératif de réaliser les différents projets concernant l'eau dans les temps impartis et avec une qualité irréprochable.

La réponse au stress hydrique que vit le Maroc doit être à la hauteur des nouveaux enjeux, a-t-il insisté, rappelant que face à ce déficit, il a été procédé au lancement du programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020-2027.

Le chercheur a indiqué que Sa Majesté le Roi a donné Ses hautes instructions pour que ce programme soit réalisé dans les délais impartis.

D'après M. El Khanchoufi, ce programme comprend plusieurs leviers qui nécessitent non seulement une coordination, mais aussi une collaboration permanente entre l'ensemble des parties prenantes (secteur public, secteur privé, les usagers, la société civile et les centres de recherche et d'innovation dans tous les domaines aussi bien techniques que de sciences humaines).

Il a par ailleurs fait observer que le discours royal a insisté sur une gestion rigoureuse et optimale des ressources hydriques à travers la lutte contre le gaspillage de l'eau par le biais d'un ensemble de mesures comme une irrigation proportionnée aux besoins des cultures, le choix des plages horaires de la journée les plus efficaces, la prise en compte de l'évaporation et de l'évapotranspiration sous forte chaleur.