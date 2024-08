Sénégal: Formation école-entreprise - Vingt-neuf jeunes ont reçu leur parchemin dont 15 recruté à la Sen'Eau

Des jeunes au nombre de 29 dont 6 filles ont reçu hier mardi, à Dakar leur diplôme de canalisateur réseau eau potable. Quinze des récipiendaires ont été recrutés par la Sen'Eau et le reste mis à la disposition des entreprises partenaires avec le Centre sectoriel de formation du Bâtiment et des travaux publics, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3Fpt).

Le directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3Fpt), Babo Amadou Ba, a lancé une invite aux entreprises et écoles de formation à s'inspirer du partenariat noué entre la structure publique qu'il dirige et la société d'exploitation et de distribution de l'eau potable en zone urbaine et péri-urbaine au Sénégal (Sen'Eau) pour ainsi contribuer à la politique d'emploi de l'État.

S'exprimant ainsi à la cérémonie de remise de diplôme à 29 jeunes dont 6 filles de la promotion 2021 et rentrée académique 2024, le Dg Babo dira : « J'appelle toutes les entreprises du Sénégal à s'inspirer de ce partenariat pour apporter leur contribution à tout ce qui est formation et insertion des jeunes ».

Il parle de la SEN'EAU et de la manière dont cette entreprise soutient la politique d'emploi des pouvoirs publics sénégalais.

M. Ba intervenait à une cérémonie de remise de diplômes à d'anciens étudiants du Centre sectoriel de formation professionnelle du bâtiment et des travaux publics (Csfp-Btp).

%

Satisfait de la collaboration partenariale, le Dg Babo Amadou Ba laisse entendre que c'est le fruit d'un partenariat public-privé entre la Sen'Eau, le 3FPT et le Centre sectoriel de formation professionnelle du bâtiment et des travaux publics.

M. Ba de soutenir que la formation dispensée aux étudiants sur la base du partenariat noué par les trois entités est adaptée aux besoins des entreprises du BTP.

Magatte Niang, Directeur général de la Sen'Eau pour sa part Magatte Niang dira que sur un total de 29 dont 6 filles travaillaient déjà en entreprise tout en poursuivant en même temps leur formation.

Oscar Badji, le directeur du Csfp-Btp de préciser que ce n'est pas une attestation de formation que les étudiants ont reçu, mais un diplôme d'État. Mieux, « ils ont été sélectionnés au terme d'un concours national », a-t-il ajouté non sans préciser que la Sen'Eau va employer la moitié des diplômés, le reste sera au service d'entreprises partenaires de leur centre de formation.