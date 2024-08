<strong>Addis Abeba, le — Addis Abeba devient de plus en plus une ville belle et attrayante qui captive les touristes, ont exprimé les visiteurs étrangers à l'ENA.

Le paléontologue espagnol Ignacio Lasagabaster a rappelé qu'il était a à Addis-Abeba il y a dix ans. Il a noté que la ville qui avait une apparence rurale avec des infrastructures limitées à l'époque est devenue maintnant une ville belle et attrayante. "J'ai notamment remarqué des améliorations significatives dans les infrastructures, la mobilité et la modernisation dans les zones où le développement des corridors a été réalisé," a ajouté Lasagabaster.

La paléontologue tanzanienne, Mariam Bundala, a rappelé sa première visite à Addis-Abeba il y a sept ans, ajoutant que l'apparence de la ville a considérablement changé depuis lors. Elle a dévoilé qu'Addis-Abeba pourrait servir de modèle pour des projets de développement urbain similaires en Tanzanie.

Fondée en 1887 sous le règne de l'empereur Ménélik II, Addis-Abeba, la capitale de l'Éthiopie, est souvent considérée comme la « capitale de l'Afrique » et comme centre de la diplomatie mondiale. Les implantations compactes, les rues étroites et les mauvaises infrastructures ont créé des problèmes complexes pour la ville.

Pour résoudre ces problèmes, un programme de développement de corridors est en cours de mise en oeuvre pour transformer la capitale en une ville bien planifiée, dotée de logements ordonnés, de routes larges et attrayantes, d'infrastructures et d'un système d'évacuation des eaux usées modernisé.

La ville commence à afficher un profil plus moderne et des caractéristiques visuelles plus attrayantes dans les zones où le programme de développement de corridors a été mis en oeuvre. Les visiteurs étrangers qui se souviennent d'Addis-Abeba dans son état antérieur ont noté que la beauté de la ville est de plus en plus mise en valeur et que son apparence subit une transformation significative.