Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 Aout 2024

Ethiopie : Union africaine- au moins trois candidats pour le poste de président de la Commission

Au moins trois personnes, le djiboutien Mahamoud Ali Youssouf, le Kényan Raila Odinga et le mauricien Anil Gayan, sont candidats pour succéder à Moussa Faki Mahamat au poste de président de la Commission de l'Union africaine (UA) dont le mandat prend fin en février 2025.Le poste de président de la Commission, à la tête de l'exécutif de l'UA qui regroupe 55 pays, est réservé pour ce scrutin à un représentant de l'Afrique de l'Est.L'élection du président de l'institution continentale se fait par vote secret à la majorité des deux tiers des Etats membres ayant le droit de vote. Le mandat est de quatre ans, renouvelable une fois. (Source : Afp)

Guinée : Diplomatie- Les États-Unis interpellent le gouvernement

Les États-Unis viennent d’interpeller de nouveau le gouvernement de transition. Lors d’une conférence qu’elle a eue le week-end dernier avec le Premier ministre guinéen, la sous-secrétaire d’Etat américain à la Sécurité, à la Démocratie et aux Droits de l’Homme, a insisté sur la nécessité de tenir l’engagement des autorités à organiser le référendum constitutionnel cette année, a appris Africaguinee.com. Lors de cet échange, Mme Uzra Zéya aurait aussi interpellé le Chef du Gouvernement sur l’impunité et le respect de l’État de droit, a-t-on appris. « Tout doit être mis en œuvre pour que cela puisse se faire. C’est un engagement, ce n’est pas un jeu que nous sommes en train de faire. Et tous les ministres et tous les responsables, y compris le Cnrd, doivent mobiliser les efforts pour que cet engagement soit tenu.», a martelé Bah Oury. (Source : africaguinee.com)

Mali : Attaque contre Wagner - La Russie accuse l’Ukraine d’ouvrir « un deuxième front » en Afrique

La Russie accuse ce mercredi 7 août l'Ukraine d'ouvrir « un deuxième front » en Afrique en soutenant « des groupes terroristes ». Quelques jours avant, les mercenaires russes de Wagner et l'armée malienne ont subi de lourdes pertes face aux séparatistes et djihadistes du nord du Mali. Un « soutien aux groupes terroristes. » C'est l'accusation lancée à l'encontre de l'Ukraine par la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, le mercredi 07 août. Ses propos interviennent plus d'une semaine après une attaque au Mali dans laquelle des dizaines de combattants du groupe Wagner et de soldats maliens ont trouvé la mort, selon les séparatistes et djihadistes. (Source :Afp)

Gabon : Forum sur la coopération sino-africaine - Le gouvernement fait le point de sa participation

Le vice-premier ministre de la Transition, Alexandre Barro Chambrier, a présidé, le lundi 5 août 2024, une réunion de travail du Comité de pilotage du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) qui se tiendra en septembre prochain. Un événement auquel le Gabon prendra part dans le cadre du renforcement du partenariat entre Libreville et Pekin. C’est à la Vice-primature que les membres du Comité de pilotage de la FOCAC se sont réunis, le lundi 5 août dernier. Occasion pour les ministres présents de faire l’état des lieux de la coopération sino-gabonaise vieille de 50 ans. Il s’agit du début d’une série de rencontres visant à élaborer un document de synthèse qui sera remis au président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema. (Source : Gabon Rview))

Rca : Affaires militaires - Le Président Touadera s’est entretenu avec le Chef d’état- major adjoint de l’armée de terre du Rwanda

Une délégation de la force bilatérale rwandaise, conduite par le Major Général Vincent NYAKARUNDI, Chef d’Etat Major adjoint de l’armée de terre du a été reçue en audience en début de soirée du mardi 6 août, au Palais de la Renaissance par le Président de la République Professeur Faustin Archange TOUADERA. Cette rencontre au sommet de l’Etat centrafricain se tient au lendemain de la présentation au drapeau de 634 recrues des Forces Armées Centrafricaines formées par les instructeurs rwanda. Interrogé à la fin de cette audience, le Chef de la Mission Diplomatique du Rwanda en République Centrafricaine, Olivier KAYUMBA a fait savoir que le Chef d’Etat Major de l’armée de Terre du Rwanda est venu remercier le Président de sa présence et sa disponibilité lors de la cérémonie de fin de formation des jeunes recrues des Forces Armées Centrafricaines. Sa présence d’après lui, témoigne de sa volonté de rendre effective la montée en puissance des FACA. (Source :abangui.com)

Togo : Deuil/Après le décès de Monseigneur Barigah-Bénissan - Faure Gnassingbé présente ses condoléances

Le Président de la République Togolaise, Sem Faure Essozimna Gnassingbé, a reçu, ce mercredi 07 août 2024, une délégation de la Conférence des évêques du Togo, dirigée par son président, Monseigneur Benoît Alowonou. Lors de cette rencontre, la délégation a officiellement annoncé le décès de Monseigneur Nicodème Anani Barigah-Bénissan, archevêque métropolitain de Lomé, survenu le 4 août 2024.En cette période de deuil, le Président Gnassingbé a exprimé ses sincères condoléances, ainsi que celles du gouvernement, à la Conférence des évêques, au clergé, à la famille du défunt et à l’ensemble des fidèles catholiques. (Source : alome.com)

Bénin : Crise Bénin-Niger- Vers un dégel des relations diplomatique entre Niamey et Cotonou

Dans la crise entre le Bénin et le Niger, la médiation pourrait bien porter ses fruits. Le dégel, et peut-être le réchauffement diplomatique, est en vue. Niamey a reconnu officiellement ce mardi l’ambassadeur du Bénin au Niger. Le diplomate béninois a présenté aux autorités du Csp, la copie de ses lettres de créances. Un acte qui intervient, une dizaine de jours après le séjour à Cotonou d’une délégation de haut niveau dépêchée par le chef de la junte nigérienne, le général Tiani. C’est une reconnaissance du diplomate béninois par la junte qui accepte ainsi le choix de Patrice Talon. Gildas Agonkan a présenté les copies figurées de ses lettres de créances au ministre nigérien des Affaires étrangères ce mardi en fin de matinée. (Source : Rfi)

Côte d’Ivoire : An 64 - Tidjane Thiam lance un appel à l'unité et à la Paix pour une Côte d'Ivoire réconciliée

Le 7 août 2024, à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le Président Tidjane Thiam s'est adressé à la nation avec un discours marquant, empreint de réflexion et de solennité. Ce discours a non seulement rappelé les valeurs fondamentales de paix et de solidarité prônées par le premier président du pays, Félix Houphouët-Boigny, mais a également invité les Ivoiriens à méditer sur le passé et à envisager un avenir unifié. Thiam a commencé par rendre hommage à l'ancien président Aimé Henri Konan Bédié, disparu le 1er août 2023, saluant la nation pour les commémorations respectueuses tenues en son honneur. Il a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à ces cérémonies, soulignant l'importance de reconnaître les contributions de Bédié au développement du pays.Le Président a ensuite centré son discours sur la paix, une valeur chère à Houphouët-Boigny, rappelant aux Ivoiriens que « la paix n'est pas un mot, c'est un comportement ». (Source : fratmat.info)

Sénégal: Nouveau plan de circulation sur le corridor du BRT- Les charretiers expriment leur désarroi

Suite au nouveau plan de circulation du Bus Rapid Transit (BRT) annoncé par le préfet départemental de Dakar, Chérif Mouhamadou Blondin Ndiaye, les charretiers de Dakar sont interdits de passer dans la zone d’influence du Bus Rapid Transit (BRT). En effet, depuis le 29 juillet passé, ces derniers n’ont plus le droit de circuler sur le trajet du BRT. C’est la raison pour laquelle, Dakaractu a tendu son micro aux conducteurs de charrettes concernés qui sont entre Liberté 6 et Khar Yalla pour recueillir leur avis. Même s’ils sont en phase avec le préfet de Dakar, ces derniers n’ont pas manqué d’exprimer leur désarroi en soutenant que « c’est leur gagne-pain ». (Source : adakar.com)