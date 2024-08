Angola: Le PR félicite le peuple ivoirien pour la célébration du 64ème anniversaire de l'Indépendance

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a félicité le peuple et le gouvernement de Côte d'Ivoire pour la célébration, ce mercredi, du soixante-quatrième (64ème) anniversaire de l'indépendance de ce pays.

Selon une note publiée sur les réseaux sociaux de la Présidence de la République, ce souhait a été exprimé par l'homme d'État angolais dans un message adressé à son homologue ivoirien, Alassane Ouattara.

Il précise qu'« en cette date de grande importance pour le peuple ivoirien, je vous exprime mon appréciation renouvelée pour l'amitié, la solidarité et la sympathie avec lesquelles vous m'avez reçu dans votre pays, en visite officielle, en juin dernier, au cours de laquelle nous avons abordé l'approfondissement de divers aspects qui donnent forme et contenu aux relations bilatérales existantes, en envisageant des mesures qui contribueront à leur affermissement, avec des résultats réciproques tangibles ».

Dans le même ordre d'idées, le Président João Lourenço espère que les deux gouvernements pourront lancer, dans les plus brefs délais, des actions conjointes favorisant la mise en oeuvre des accords conclus entre les pays respectifs.

Relations bilatérales

Les républiques d'Angola et de Côte d'Ivoire ont conclu leurs premiers accords politico-diplomatiques il y a environ quatre décennies, notamment l'Accord général de coopération économique et scientifique de juin 1985, signé à Yamoussoukro.

Cela faisait suite à l'ouverture des représentations diplomatiques des deux pays en 1984 et à la signature de l'accord portant création d'une commission de coopération bilatérale.

Toutefois, ces actions ont acquis une nouvelle importance avec le dernier voyage de l'homme d'État angolais dans ce pays, en juin de cette année, au cours duquel ont été signés 14 nouveaux instruments juridiques visant à dynamiser les relations bilatérales.

Ces instruments couvrent des domaines tels que l'agriculture, les mines et les hydrocarbures, la santé, les sports, la radiodiffusion, la diplomatie (consultations politiques), la coopération intergouvernementale, le cadre et la promotion de la jeunesse, l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes, les ressources en eau, l'économie numérique (technologies de l'information et de la communication), Ressources forestières et faune, Culture et Commerce.