Afrique: La Guinée-Bissau reconnaît le rôle de médiateur de l'Angola dans le conflit en RDC

Luanda — La Guinée-Bissau s'est réjouie mercredi des efforts de l'Angola pour réaliser la paix en République Démocratique du Congo, qui ont abouti à l'annonce, le 30 juillet, à Luanda, de l'accord de cessez-le-feu entre ce pays et le Rwanda.

Ce fait a été exprimé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Communautés de Guinée-Bissau, Carlos Pinto Pereira, lors de l'audience qu'il a accordée à l'ambassadeur d'Angola dans ce pays, Mário Augusto.

Selon une note envoyée à l'ANGOP, le responsable guinéen a souligné la médiation du Président angolais João Lourenço, distingué en mai 2022, à Malabo, par l'Union africaine comme champion de la paix et de la réconciliation en Afrique.

Au cours de la réunion, tenue au siège du ministère des Affaires étrangères, à Bissau, Carlos Pinto Pereira s'est félicité de l'instauration du cessez-le-feu dans l'est de la RDC, entré en vigueur le 4 août 2024, visant à instaurer la paix et la sécurité dans cette région.

Selon l'ambassadeur Mário Augusto, l'accord susmentionné est le résultat des efforts déployés par l'Angola pour rechercher la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique, en particulier dans la région des Grands Lacs ».

Au cours de l'audience, tous deux ont approuvé et félicité le Président de la République, João Lourenço, pour ses efforts dans le cadre du Processus de Luanda et ont salué l'engagement continu des Nations Unies dans le soutien aux efforts visant à restaurer la paix, la sécurité et la stabilité en RDC.

Lors de la réunion, le ministre Carlos Pinto a également été informé par le diplomate angolais de la 4ème édition de la Biennale de Luanda, Forum Panafricain pour la Culture de Paix en Afrique, une initiative conjointe entre l'Angola, l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture ( UNESCO) et l'Union africaine (UA).

L'événement aura lieu en octobre 2025, sous le thème « Promouvoir l'éducation, l'innovation et le développement durable pour l'Afrique que nous voulons ».

Depuis 2019, l'événement a lieu tous les deux ans à Luanda, dans le but de promouvoir une Afrique pacifique et prospère.

Rappelons que la 3ème édition de la Biennale de Luanda avait eu lieu en novembre 2023, sous le thème « Éducation, culture de paix et citoyenneté africaine comme outils pour le développement durable du continent ».

A l'occasion, l'Ambassadeur Mário Augusto a été informé de l'intérêt de la Guinée-Bissau de voir l'Angola participer, au plus haut niveau, aux célébrations commémoratives du Centenaire d'Amílcar Cabral, héros national de la lutte de libération en Guinée-Bissau et au Cap-Vert, qui culminera le 16 novembre de cette année, Journée des forces armées de Guinée-Bissau, avec des manifestations et des événements politiques, académiques et culturels.

Les célébrations du Centenaire d'Amílcar Cabral visent à saluer, avec la solennité qui lui est due, la vie et l'oeuvre de cette figure remarquable de l'histoire africaine contemporaine.