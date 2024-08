Ile Maurice: Les «reservoirs and pumping station attendants» de la CWA en mode débordement

Depuis plusieurs années, les reservoirs and pumping station attendants de la Central Water Authority (CWA) luttent pour obtenir justice quant à leurs conditions de travail et de rémunération. Nommés à des postes permanents depuis le 30 mars 2017, ils ont multiplié les réunions, notamment au ministère du Travail, pour aborder les nombreuses anomalies les concernant. Cependant, à ce jour, aucune solution concrète n'a été trouvée. Ils déplorent aussi le fait que bien qu'ils travaillent sur un shift system, ils n'ont toujours pas perçu les allocations du dimanche promises aux fonctionnaires.

Ces employés dénoncent des tâches trop volumineuses, avec certaines missions inappropriées pour leur grade. Ils demandent une révision de leur Scheme of Duty afin de mieux correspondre à leurs compétences et responsabilités. «Bien que le rapport du PRB reconnaisse notre position, nous sommes traités comme des gardiens de stations de pompe», disent-ils. Ils réclament une révision du taux d'heures supplémentaires qui leur sont payées, estimant que le calcul actuel n'est pas juste et ne reflète pas les heures réelles travaillées. Ces employés souhaitent aussi une révision de leurs salaires en fonction de leurs années de service au sein de l'organisation, conformément aux recommandations du rapport du Pay Research Bureau (PRB) 2021, section 16.5.3, qui les classent dans la catégorie des travailleurs.

Selon le PRB 2021, soulignent leur porte-parole, les reservoirs and pumping station attendants devaient travailler 40 heures par semaine, au lieu des 60 heures actuelles. Pourtant, ajoutent-ils, aucune mise en oeuvre de cette directive n'a été réalisée, ni par la direction de la CWA ni par les représentants syndicaux, malgré les nombreuses représentations faites. Ces employés ont informé leur ministère de tutelle, celui de l'Énergie et des services publics, de ces questions mais sans succès jusqu'à présent. Le 14 avril 2023, une réunion a eu lieu avec la direction de la CWA, qui a promis de prendre en compte leurs griefs mais qui a souligné la nécessité d'un délai pour mettre en oeuvre les changements requis. Ces attendants attendent toujours des actions concrètes à la suite de cette rencontre.

«Sunday allowance»

Par ailleurs, une circulaire de la Fonction publique stipule que les fonctionnaires travaillant sur un système de roulement seront payés double le dimanche à partir de janvier, à la suite de l'annonce du Premier ministre, dans son message de Nouvel an, en janvier. Le gouvernement devrait allouer une somme de Rs 6,7 milliards pour couvrir cette allocation pour un peu plus de cinq ministères, incluant les services essentiels tels que les policiers et les pompiers. Environ 40 000 fonctionnaires sont concernés par cette mesure.

Cependant, les reservoirs and pumping station attendants, bien qu'ils travaillent sur un shift system, n'ont encore rien reçu depuis janvier. «Cela représente un manque à gagner de quelque Rs 40 000 par employé pour les 60 attendants de la CWA concernés.» Face à cette situation, ils ont porté l'affaire devant le Bureau du travail et alerté la direction de la CWA, aucun développement n'a été constaté. Ils attendent une rencontre avec le ministère du Travail. Nous avons en vain sollicité la version de la CWA.