Congo-Kinshasa: La RVA annonce la fermeture de l'aéroport de Mbuji-Mayi pendant 3 jours de la semaine

L'aeroport de Bipemba à Mbuji-Mayi sera fermé au trafic pendant trois jours de la semaine et cela durant deux mois et demi. Cette annonce a été faite mardi 6 août sur la chaine publique RTNC-Mbuji-Mayi, par le commandant de la Régie des voies aériennes (RVA)/ Kasaï-Oriental, Romain Tshinyama Kabongo.

La RVA justifie cette décision, qui entre en vigueur le 19 aout, par le souci d'accélérer les travaux à effectuer sur la piste aéroportuaire.

"Pour attaquer la piste, ça va demander n'est-ce pas qu'il y ait des jours de fermeture de l'aéroport et des jours d'ouverture. Ce qui veut dire que nous allons passer d'ici le 19 aout à la fermeture de l'aéroport pendant quatre jours, du lundi au jeudi et on va ouvrir du vendredi au dimanche. Ce qui va dire qu'on va opérer pendant trois jours et opérer pendant quatre jours", a détaillé Romain Tshinyama.

Ces travaux, prévus pour deux mois et demi, consistent à donner à l'aéroport de Mbuji-Mayi une nouvelle piste.

"Pas une nouvelle piste ailleurs, mais sur la même piste. C'est-à-dire on enlève tout ce qu'il y a et on y remet du neuf", a-t-il précisé.

Il a par ailleurs demandé au public de s'habituer à voir cet aéroport ouvert du vendredi au dimanche et fermé du lundi au jeudi.