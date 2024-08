Afrique: La participation égyptienne au Forum de coopération numérique Chine-Afrique

Le ministre des Communications et des Technologies de l'information (MCTI), Amr Talaat, a participé au Forum sur la coopération numérique Chine-Afrique, organisé les 28 et 29 juillet 2024 par le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), avec la participation d'un grand nombre de ministres et de hauts fonctionnaires gouvernementaux concernés par le développement numérique et les TIC de divers pays africains, en plus de hauts représentants de la Commission de l'Union africaine (CUA).

Le Forum sur la coopération numérique Chine-Afrique vise à échanger les expériences et les meilleures pratiques liées aux stratégies de développement numérique et aux domaines des TIC, y compris l'infrastructure et les technologies numériques, l'innovation, la transformation numérique et le renforcement des capacités numériques.

Compte tenu de l'adhésion de la République arabe d'Égypte aux BRICS au début de cette année, le MCTI participe au groupe de travail sur la coopération en matière de TIC. Dans ce contexte, la délégation du MCIT a tenu une réunion avec le ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information pour se familiariser avec les initiatives pertinentes mises en avant par la Chine afin d'étudier les aspects de la coopération conjointe sous l'égide des BRICS.

Le ministre des Communications et des Technologies de l'information, Amr Talaat s'est félicité de la coopération sino-africaine pour parvenir à une Afrique numérique et souligné l'importance du renforcement des efforts visant à mettre en oeuvre des stratégies nationales numériques afin de donner une impulsion au développement, réaliser une croissance économique et construire les capacités institutionnelles des communautés.

Le ministre s'exprimait lors de la séance de clôture du Forum sur la coopération sino-africaine, qu'héberge Pékin, la capitale chinoise. Il a passé en revue la vision de l'Egypte sur la promotion de la coopération sino-africaine en matière d'économie numérique ainsi que les domaines de coopération égypto-africaine qui se rapportent aux dossiers du forum.

Ont assisté à la séance, le vice-ministre chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information, Zhang Yunming, ainsi que des ministres et responsables gouvernementaux concernés par l'économie numérique, les communications et les services postaux de plusieurs pays africains, outre des représentants de la Commission africaine.

Les séances du forum ont discuté de plans, stratégies et visions de nature à parvenir à une Afrique numérique qui assume son rôle à titre de moteur principal du développement mondial, en collaboration avec les partenaires chinois et les acteurs internationaux, a déclaré M. Talaat, ajoutant que les développements technologiques ces deux dernières décennies ont révélé le rôle crucial des technologies de l'information pour réaliser la prospérité économique, renforcer les systèmes de protection sociale, atteindre la durabilité écologique, et améliorer le niveau de vie.

Le ministre a insisté sur l'importance de promouvoir la coopération numérique commune avec les pays africains.