Congo-Brazzaville: Festival Feux de Brazza - La 7e édition s'annonce alléchante

La septième édition du festival international Feux de Brazza est prévue du 7 au 10 septembre prochain. L'annonce a été faite par René Bobala, directeur administratif et financier de ce festival au cours d'une communication effectuée le 7 août, dans la salle de conférence de la maison commune de Mfilou, le septième arrondissement de Brazzaville, en présence de l'administratrice maire dudit arrondissement, Bibiane Itoua.

A exactement un mois de l'ouverture du festival Feux de Brazza, sa direction générale, après l'organisation réussie de la sixième édition du 7 au 10 décembre 2022 à Nkombo, a décidé de tenir cette année la septième édition au siège de la mairie de Mfilou, sur le thème « Musiques traditionnelles africaines, sources de créativité et vecteurs de l'intégration continentale ».

Le choix de ce thème a été motivé par le fait que l'intégration africaine ne se fera pas qu'avec les grands ensembles économiques. Elle passera nécessairement par le brassage des peuples et de leurs cultures. « L'un des leviers est la musique traditionnelle africaine car elle fait partie de nos identités propres », a indiqué, dans sa communication, René Bobala.

Cette septième édition, a-t-il poursuivi, se tiendra dans un contexte national et international marqué par la désignation par CGLUA des villes de Brazzaville et de Kinshasa comme « capitale africaine de la culture 2024-2025 ». Un chalenge que les deux capitales les plus proches au monde doivent relever. La tenue de cette édition entrera donc de plein fouet dans les activités de cette célébration.

Expliquant pourquoi Mfilou a été retenu pour abriter cette édition, René Bobala a fait savoir qu'il y a deux raisons fondamentales qui justifient ce choix. La première, c'est la géostratégie du festival Feux de Brazza qui veut que si une édition a eu lieu dans la partie Nord de la ville, l'édition suivante se déroule dans la partie Sud, et vice-versa.

La seconde raison c'est que grâce à l'engagement du maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, il va être construit dans l'enceinte de la mairie de Mfilou une plateforme de diffusion culturelle et artistique. Un projet qui sera réalisé grâce à la coopération décentralisée avec le royaume du Maroc. « Pour nous la tenue de cette édition à Mfilou est une préfiguration des activités de ce projet », a-t-il signifié.

Le directeur administratif et financier de Feux de Brazza a informé l'auditoire que la septième édition de ce festival est placée sous le patronage de la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, Lydie Pongault. Elle est parrainée par le premier citoyen de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba. Pour ce faire, il s'est appuyé sur l'adage populaire qui dit : « Seul on va vite, ensemble on va plus loin ».

Les activités programmées

René Bobala a annoncé que pour cette septième édition, les activités programmées sont les suivantes : la construction du village du festival à Mfilou ; les spectacles de musique ; la conférence débat sur la diplomatie coutumière africaine ; les visites guidées des sites touristiques de la ville. Concernant le village du festival, il est un espace culturel et commercial ouvert au grand public pendant et après les spectacles.

Il abritera les stands, le podium et le plateau pour les spectacles. Quant aux spectacles de musique, il y a au moins cinquante groupes nationaux et étrangers qui presteront au site de Mfilou et au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, dont la direction du festival a tenu à remercier la directrice générale de cet espace, Bélinda Ayessa, pour avoir accepté d'abriter l'une des activités phares de cette édition, à savoir la conférence sur la diplomatie coutumière africaine.

Cette conférence se déroulera le 9 septembre de 10h à 14h et sera animée par le Pr Urbain Amoa Koidio, détenteur de la chaire de l'Unesco sur la diplomatie coutumière africaine et président de l'université de Cocody, en Côte d'Ivoire. Cette conférence s'inscrira aussi dans le cadre de l'une des missions de Feux de Brazza qui est la sauvegarde du patrimoine ancestral sous toutes ses formes : matérielle et immatérielle. « La diplomatie coutumière africaine est pour nous un patrimoine à sauvegarder », a renchéri René Bobala.

La conférence aura pour objectif principal de développer un narratif nouveau reposant sur des savoirs, des connaissances et des acquis endogènes. De manière spécifique, il s'agira de développer des réflexes de culture de la paix à partir d'une véritable appropriation des coutumes locales et de nouvelles compétences en diplomatie coutumière africaine.

Le comité de direction a salué l'implication du Conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles du Congo ainsi que celle de la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza à l'organisation de cette conférence. S'agissant des spectacles, il y en aura de jour réservés aux groupes traditionnels de 15h à 19h et de nuit réservés aux groupes tradi-modernes de 18h à 21h.

Présente à cette cérémonie, l'administratrice maire de l'arrondissement 7, Mfilou, a souligné que le festival Feux de Brazza est le patrimoine culturel national que les Congolais sont très heureux de promouvoir.