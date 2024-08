Angola: Le ministre d'État souhaite un plus grand dynamisme de l'AIPEX

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination Économique, José de Lima Massano, a défendu mercredi un plus grand dynamisme de la part de l'Agence d'Investissement Privé et de Promotion des Exportations (AIPEX) dans sa capacité à attirer des investisseurs dans le pays, pour le processus de diversification économique.

Le gouvernant s'exprimait lors de la cérémonie d'investiture des deux directeurs exécutifs de l'AIPEX, ayant souligné l'importance de surveiller et d'assurer les bénéfices attendus pour l'économie nationale.

Pour sa part, Jerónimo Pongolola, l'un des administrateurs nommés, a déclaré qu'il s'était engagé à participer au processus développé par l'agence, en apportant son savoir-faire.

"Nous sommes désormais appelés à donner un plus grand dynamisme à l'objectif de l'agence et l'accent est mis sur la garantie des investissements privés pour le marché national", a-t-il indiqué.

Le président du Conseil d'administration de l'AIPEX, Arlindo das Chagas Rangel, a appelé les gouvernorats provinciaux à créer des incitations pour que les investisseurs puissent orienter leurs investissements vers des zones situées en dehors de la capitale du pays.

Dans ce sens, il a garanti le soutien de l'institution et a dit que la sécurité alimentaire était une priorité pour le Gouvernement, ayant mentionné, outre les secteurs agricoles et industriels, les domaines du tourisme, de la santé, des silos, de la conservation des produits, ainsi que des infrastructures.

Le ministre d'État chargé de la Coordination économique a nommé Sérgio Adriano Amado et Jerónimo Domingos Pongolola, tous deux au poste d'administrateur exécutif de l'Agence d'investissement privé et de promotion des exportations.

La mission de cette agence est de promouvoir et d'attirer les investissements privés de sources internes et externes, dans le but de contribuer au développement socio-économique et de promouvoir l'augmentation et la diversification des exportations de produits et services du pays.