Algérie: Viandes blanches - Commercialisation du poulet au prix de 295 DA/kg à partir de jeudi

Alger — Les viandes blanches (poulet) seront commercialisées, à partir de jeudi, au prix de 295 DA/kg, à travers tout le territoire national, et ce dans le cadre de la préservation du pouvoir d'achat des citoyens, indique, mercredi, un communiqué conjoint des ministères du Commerce et de la Promotion des exportations, et de l'Agriculture et du Développement rural.

"Dans le cadre de la préservation du pouvoir d'achat des citoyens et du contrôle des évolutions du marché, et en coordination entre le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations et celui de l'Agriculture et du Développement rural, il sera procédé, à partir de jeudi 8 août 2024, à la commercialisation des viandes blanches (poulet) au profit du consommateur au prix de 295 DA/kg", lit-on dans le communiqué.

L'opération se fera, ajoute la même source, "à travers toutes les unités de l'Office national des aliments de bétail (ONAB), la Société algérienne de régularisation des produits agricoles (SARPA), ainsi qu'au niveau des grandes surfaces commerciales et les boucheries dans l'ensemble du territoire national".

Cette démarche intervient, selon le communiqué, "dans le cadre de la série de mesures tracées par le gouvernement visant à réguler le marché et les prix, ainsi qu'à réaliser l'équilibre entre l'offre et la demande, à même de servir l'intérêt des consommateurs".

Les services extérieurs des deux secteurs poursuivront "le suivi de la situation du marché national, afin de prendre les mesures proactives indispensables", conclut le communiqué.