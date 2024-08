Gabon: Le Président de la République reçoit le serment des Ambassadeurs du pays accrédités à l'étranger

Le Président de la Transition, Président de la République Chef de l'Etat le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu ce jour le serment de 19 Ambassadeurs du Gabon accrédités à l'étranger au cours d'une audience solennelle conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 012/2024 du 31 juillet 2024 relative au serment des ambassadeurs.

Les dispositions dudit article prévoient que les ambassadeurs doivent, avant leur entrée en fonction prêter serment au cours d'une audience solennelle présidée par le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat en présence des membres de la Cour Constitutionnelle, du premier ministre et du ministre des Affaires Etrangères. Les nouveaux promus ont promis fidélité et loyauté à l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions.

« Je jure solennellement de remplir consciencieusement mes fonctions, de représenter dignement le Gabon, de protéger ses intérêts et son patrimoine, de promouvoir ses relations avec les autres pays et organisations internationales, et de me comporter en tout comme un loyal diplomate. Je jure en outre de garder religieusement le secret des délibérations auxquelles j'aurai participé et des informations auxquelles j'aurai eu accès dans l'exercice de mes fonctions et d'agir toujours fidèlement et loyalement envers le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat ». Ont-ils déclaré.

Il s'agit notamment des Ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République Gabonaise près les Républiques suivantes : Canada, Espagne, France, Maroc, Nigéria, Tunisie, Afrique du Sud, Corée du Sud, Ethiopie, Russie, Côte d'Ivoire, Allemagne, Togo, Sénégal, Italie, Cameroun, République Démocratique du Congo et les missions permanentes à l'Unesco à Paris et des Nations Unies à New York.

Tout en leur adressant ses chaleureuses félicitations et en leur souhaitant plein succès dans leurs fonctions, le Président de la République a pris acte du serment des ambassadeurs et les a renvoyés à l'exercice de leurs fonctions.