Gabon: Le Président de la Transition remet des équipements logistiques aux Forces de défense et de Sécurité

Dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des Forces de Défense et de Sécurité, le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé ce jour au camp Capitaine Charles Ntchoréré, à la remise d'un complément d'équipements logistiques et tactiques aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) .

Pour rappel, cette cérémonie est consécutive à la rencontre solennelle entre le Chef de l'Etat et les Forces de Défense et de Sécurité qui avait eu lieu le 4 novembre 2023 à la Base aérienne 01. Rencontre au cours de laquelle le Président de la Transition avait réaffirmé la nécessité pour les Forces de Défense de se doter d'outils et de matériels adaptés afin de garantir la souveraineté de notre Etat, préserver l'intégrité du territoire national et faire face aux différentes menaces sécuritaires.

A cet effet, il a procédé ce jour à la remise d'un lot de 149 véhicules tactiques, blindés, ambulances et de transport de troupes, 1000 menottes,1000 matraques et 2 hélicoptères, destinés principalement aux postes frontières sur l'ensemble du territoire national et répartis dans les différentes services des FDS.

Il convient de noter que ce renforcement de matériel logistique s'étend également sur les différentes casernes des sapeurs-pompiers récemment réhabilitées et construites dans les capitales provinciales avec une dotation en ambulances et camions pompiers répartie ainsi qu'il suit :

Garde Républicaine 1 camion,

caserne d'Oyem 2 camions et 1 ambulance,

caserne de Franceville 2 camions et 1 ambulance,

caserne de Port-Gentil 1 camion et 1 ambulance,

caserne de Nzeng Ayong 1 camion,

caserne de Bikélé 1 camion,

caserne de Makokou 2 camions et 1 ambulance,

caserne du Pont Nomba 1 camion et 1 ambulance,

caserne Bessieux 1 camion,

Santé Militaire 9 ambulances,

Sécurité Pénitentiaire 1 ambulance.

Au titre des temps forts qui ont ponctué cette cérémonie l'on note entre autres les honneurs militaires et la revue des troupes par le Chef de L'Etat, l'exécution du rituel de l'arme blindée et cavalerie , la prière et le baptême des engins par l'aumônier de la Garde Républicaine et les membres du CTRI, les décorations des personnalités civiles dans l'ordre de la panthère noire, et des personnalités militaires de la médaille de reconnaissance des Forces de Police Nationale, la remise officielle des clés des engins aux co-chefs des différents corps par le Chef de l'État et le défilé pedestre des troupes .

Cet événement solennel qui a vu la participation des membres du CTRI, du gouvernement, des Commandants en Chef des Forces de Défense et de Sécurité et des personnalités civiles, consacre une fois de plus la manifestation de l'engagement du Chef de l'Etat et sa ferme détermination à améliorer de façon significative l'outil de défense des Forces armées gabonaises.