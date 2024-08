Congo-Kinshasa: Le camp de Joseph Kabila rejette les accusations du président Tshisekedi

Le président congolais, Félix Tshisekedi, a accusé son prédécesseur de fomenter une « insurrection ». Des propos tenus lors d'une interview à la radio Top Congo ce mardi 6 août. Interview diffusée de Bruxelles ou le président était en séjour médical. Il n'a pas mâché ses mots, « L'Alliance Fleuve Congo c'est lui », a déclaré Félix Tshisekedi en faisant référence à Joseph Kabila. Pour le camp de l'ancien chef de l'État, c'est de l'acharnement.

En RDC, la réaction de Joseph Kabila était attendue après avoir été accusé par son successeur Félix Tshisekedi de fomenter une « insurrection ». Le président congolais l'a déclaré lors d'une interview à la radio Top Congo, mardi 6 août, diffusée depuis Bruxelles où le président était en séjour médical : « L'Alliance Fleuve Congo, c'est lui », en faisant référence à Joseph Kabila et au mouvement politico-militaire, dont fait partie le M23. Pour Barbara Nzimbi, la porte-parole de Joseph Kabila, au micro de notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa, le président congolais « est dans la distraction » :

« Durant tout son mandat, le président Tshisekedi a excellé dans l'art d'accuser les autres. Il fait preuve jusque-là d'un grand déficit de sentiment de redevabilité envers le peuple congolais. Accuser Joseph Kabila jour et nuit, sans preuve ni fondement, alors que Joseph Kabila est jusque-là le symbole de la démocratie au travers de la toute première alternance que ce pays a connue ». « Cela ne favorise pas la cohésion nationale. Joseph Kabila demeure défenseur et protecteur des valeurs républicaines et la seule voie pour lui d'accéder au pouvoir, c'est celle des urnes. J'appelle Felix Tshisekedi à se concentrer sur la gestion du pays qui est tombé aujourd'hui plus bas que jamais dans son Histoire. Quant aux tiroirs qu'il promet de rouvrir, qu'il soit certain d'avoir tous les éléments, car de notre côté, nous sommes prêts à présenter aussi les nôtres, face au peuple congolais et face à l'Histoire ».