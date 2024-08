Mauritanie: Guenor Codioro Haroune, le discret crack de l'audit devenu Ministre délégué auprès de l'argentier du gouvernement Ould DJAY

Une jeune figure et pas des moindres fait son entrée dans l'attelage gouvernemental Moctar Ould DJAY mis en place mardi 06 août 2024. Son nom: Guenor Codioro Haroune.

Puriste expert de l'audit et conseil au pedigree blindé, il est promu Ministre délégué auprès du Ministre de l'Economie et des Finances en charge du Budget. Ascension d'une personnalité prégnante sortie des entrailles du secteur privé avant d'atterrir à la Tour de l'argentier de l'État mauritanien.

Une page nouvelle s'ouvre pour ce « brillant » économiste et expert de l'audit, du conseil et de la comptabilité, formé dans la prestigieuse université Hassan II de Casablanca ( Royaume du Maroc). Guenor Codioro Haroune le sait bien. En dépit d'avoir le profil de l'emploi, la mission qui l'attend dans le gouvernement Ould DJAY Acte 2 de la gouvernance GHAZOUANI ne sera pas un onctueux fromage.

En faisant appel à ses compétences, le Sherpa Moctar Ould DJAY a décroché une grosse timbale. Moulu dans l'écosystème rigoriste du monde de la finance qui a reluit ses béquilles, Guenor Codioro Haroune prend désormais du galon. Ce dernier y a laissé bonne impression, soufflent des initiés du secteur privé mauritanien et international à Confidentiel Afrique.

Son arrivée dans le cockpit de ce stratégique département sous la tutelle du ministre de l'Économie et des Finances est perçu à la fois comme un nouveau challenge et du baume au coeur des jeunes aux profils pointus du pays, qui rêvent de changer les codes pour un développement social et économique inclusif du pays qui vient de faire son entrée dans le club très fermé des producteurs de Gaz.

Il forme ainsi avec l'argentier de l'État mauritanien un bon tandem. Moctar Ould DJAY a trouvé une bonne alchimie à l'accordéon pour accélérer la machine financière. Depuis le 03 octobre 2022, il occupait les fonctions de chargé de mission au sein du Cabinet du Ministre de l'Economie et du Développement Durable. Il avait auparavant exercé en qualité de Senior Manager au sein du Cabinet International de renom Deloitte.

Il dispose d'une expérience de près de 20 ans dans les domaines du Conseil, de l'Audit, du Commissariat aux Comptes et de l'Expertise Comptable. Il a aussi été chargé de plusieurs missions de conseil en réorganisation, d'audit interne et de due diligence. Son expertise et ses qualités managériales l'avaient bien positionné à driver des fonctions internes stratégiques du bureau Deloitte de Casablanca, au Maroc où il a assuré la responsabilité de la formation.

Il a par ailleurs servi pendant près de 15 ans en tant que Professeur Universitaire au sein de l'université Hassan II de Casablanca (Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales) et l'université de Nouakchott, où il a animé les cours d'audit comptable et financier, d'audit Sectoriel, Comptabilité Générale Approfondie, Finances d'entreprise et la problématique du financement des institutions de Micro finances et les relations avec les bailleurs de Fonds, au profit des étudiants de Master II.