Ile Maurice: Nos réserves se désemplissent

Les signes ne trompent pas. Les réservoirs commencent à se vider en ce début de période sèche. À titre d'exemple, La Nicolière et Mare-aux-Vacoas, qui étaient à 100 % de leur capacité en juin, étaient, à mardi, remplis à 64 % et 88 %. Ce n'est pas la seule observation montrant que la fin de l'année risque d'être difficile. Les taux de remplissage de plusieurs réservoirs sont inférieurs à ceux de la même époque, l'année dernière.

À titre comparatif, Piton-du-Milieu était plein à ras bord le 6 juillet 2023, tandis qu'il ne l'était qu'à 88 % mardi. La Central Water Authority (CWA) est consciente qu'une baisse du niveau d'eau dans les réservoirs signifie également que les nappes phréatiques connaissent le même sort.

Cette situation résulte d'une déficience en pluie durant le mois dernier. D'après les données de la station météo de Vacoas, le mois de juillet a été le plus sec depuis 1904. D'habitude, la pluviométrie enregistre une moyenne de 132 mm pour toute l'île au cours de cette période, mais cette année-ci, elle n'affiche que 50 mm, ne représentant que 36 % des pluies attendues. Le Nord et l'Ouest ont été les régions les plus affectées. Rodrigues et Agaléga sont également déficitaires en pluie. Selon les prévisionnistes, la fin de l'hiver sera également sèche.

Les données de la CWA indiquent que le niveau des réservoirs a commencé à baisser au début du mois de juillet. Des techniciens de la CWA, apprend-on, ont eu plusieurs réunions au niveau national et régional pour analyser la situation et pour préparer un plan, sachant que les grosses pluies salvatrices ne surviendront que dans cinq à six mois. Ils sont appelés à préparer un plan pour faire face à la saison sèche.

Il nous revient également que le ministère des Services publics a également activé son Water Resources Monitoring Committee qui regroupe un représentant de chaque institution, notamment la CWA, la Water Resources Unit, la météo et l'Irrigation Authority. Ils ont eu plusieurs réunions et le représentant de la météo leur a fait part des prévisions pour les prochains mois. Un plan est en préparation pour parer à tout éventuel manque d'eau. La certitude est que l'hiver a été beaucoup plus sec que l'année dernière. Il faudra s'attendre à une période difficile pendant les prochains mois.