Algérie: Une délégation italienne à Timimoun pour préparer un projet de développement des cultures stratégiques

Timimoun — Une délégation d'agronomes italiens a entamé mercredi une visite de terrain dans la wilaya de Timimoun, pour préparer le lancement du projet de partenariat algéro-italien de développement des cultures stratégiques, a-t-on appris des responsables de la direction locale des services agricoles (DSA).

Cette visite intervient en application des clauses d'un accord bipartite portant développement, au titre de la saison agricole 2024/2025, de cultures stratégiques sur une superficie de 36.000 hectares sur le territoire de la wilaya de Timimoun, en vue de développer le potentiel économique national, a indiqué à l'APS le DSA de Timimoun, Tewfik Benmansour.

Les investisseurs devront, dans le cadre de l'entame de ce projet d'envergure, lancer la réalisation des forages d'irrigation et l'acquisition des pivots d'irrigation et autres équipements nécessaires, a-t-il précisé.

Cette superficie agricole (36.000 ha), réservée au titre du programme de couloir vert, a été délimitée au niveau du périmètre de "Imguiden", après une étude approfondie des potentialités hydro-édaphiques de la région, a souligné, pour sa part, le wali de Timimoun, Benamar Souna, avant de faire part de l'identification de la superficie destinée à la réalisation du complexe agro-alimentaire.

Le chef de l'exécutif a fait savoir aussi que ce futur projet devra générer plus de 6.070 emplois, dont 1.520 permanents, à la satisfaction des jeunes et promus d'universités et instituts et contribuer à la résorption du chômage.

"Traduisant la volonté des hautes instances du pays de diversifier le potentiel économique national hors-hydrocarbures, cet important projet agricole devra contribuer à accroître les superficies dédiées aux cultures stratégiques dans la région, dont la céréaliculture et les légumes secs, en plus de l'importance du complexe agro-alimentaire dans la création de richesse et d'emplois", a-t-il ajouté.

Le wali a appelé, à cette occasion, les promoteurs et patrons d'entreprises économiques désireux d'investir à Timimoun de profiter des opportunités offertes, fruit de la volonté de l'Etat en matière de développement de l'agriculture au Sud du pays.

Il a affiché, en outre, la disposition des services de la wilaya à accorder l'aide et les facilités nécessaires et à accompagner les promoteurs dans la réalisation de fermes pilotes consacrées aux cultures stratégiques, à la faveur de la disponibilité d'une superficie arable de plus de 370.000 ha dans la wilaya de Timimoun.