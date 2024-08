Afrique: CAN 2025 - Madagascar joue les deux premières journées en Tunisie

Tous les matchs à l'extérieur. Les Barea de Madagascar joueront en Tunisie leurs deux premières journées des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025. C'était d'ailleurs le souhait et la demande du sélectionneur de l'équipe nationale, Romuald Félix Rakotondrabe.

Officialisé hier, selon le calendrier, Madagascar fera le déplacement et rencontrera la Tunisie à domicile, le jeudi 5 septembre à 20 heures, heure locale, au stade Hamadi Aguerbi Rades. Compte tenu du fait que Madagascar n'a pas encore de stade homologué par la CAF et la Fifa, la Fédération malgache de football et le staff technique ont décidé que le match retour, prévu normalement au pays, se jouera dans le même stade que celui contre la Tunisie.

Madagascar recevra en deuxième journée les Comores, quatre jours plus tard, le lundi 9 septembre à 7 heures, heure tunisienne. Il ne reste plus que moins d'un mois pour se préparer. La liste des sélectionnés est attendue, au plus tard, le 18 aout, car la convocation des joueurs devrait être envoyée au moins quinze jours avant le regroupement. Le sélectionneur Romuald Rakotondrabe a prévu de finaliser les négociations avec les clubs des expatriés, au début de la semaine prochaine.