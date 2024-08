Sénégal: Campagne de reboisement - 410.000 plants de manguiers et d'anacardiers offerts à des producteurs de la Casamance

Sindian (Bignona) — L'adjoint au sous-préfet de Sindian, Amadou Thialle, a présidé, mercredi, une cérémonie officielle de distribution de 410.000 plants de manguiers et d'anacardiers offerts par le projet Agropole sud, à 3.087 producteurs de la Casamance naturelle, dans le cadre de la campagne nationale de reboisement, a constaté l'APS.

"Le projet Agropole sud est venu apporter un appui aux producteurs pour le développement de l'agriculture. Les plants d'arbres fruitiers choisis possèdent des valeurs nutritives et constituent une des richesses de notre patrimoine. Ces arbres sont des symboles d'abondance et de résilience", a déclaré M. Thialle, lors de la cérémonie de remise des plants.

"L'ambition du projet Agropole sud est de répondre à l'appel des autorités centrales visant à contribuer à la lutte contre les cultures illicites et offrir aussi une alternative d'emplois durables aux jeunes de la Casamance pour sortir du chômage et de la pauvreté", a ajouté l'adjoint au sous-préfet de Sindian.

M. Thialle a ainsi invité les populations de l'arrondissement de Sindian à protéger et valoriser les plants d' arbres fruitiers mis à leur disposition.

De son côté, Ousseynou Konaté, coordonnateur du projet Agropole sud, a indiqué qu' il s'agit de 160.000 plants manguiers et 250.000 plants anacardiers d'une valeur globale de 485.325.220 francs CFA qui seront mis à la disposition de producteurs locaux, pour la présente campagne de reboisement par le projet Agropole sud, à travers le Programme national de développement des agropoles du Sénégal (PNDAS).

"Ces 410.000 plants fruitiers destinés pour la mise en place de 1600 hectares de manguiers greffés et 2500 hectares d'anacardiers seront distribués à 3.087 producteurs, répartis dans 88 communes des régions de Ziguinchor, Sedhiou et Kolda", a-t-il précisé.

M. Konaté a indiqué qu'au niveau de l'arrondissement de Sindia, plus de 59.600 plants seront mis à la disposition de plus de 500 producteurs de Sindian pour 246 hectares de manguiers greffés et 350 hectares d'anacardiers.

Il a expliqué que le choix de l'arrondissement de Sindian pour le lancement de cette activité n'est pas fortuit. Selon lui, "plus de 50% des demandes validées de mise à disposition de plants de la région de Ziguinchor proviennent de Sindian, une localité en pleine remobilisation après des années de conflits".

Ousseynou Konaté a relevé que les producteurs bénéficiaires ont été choisis à la suite d'un processus de recensement et de validation des demandes de plants, effectué de concert avec les services techniques partenaires tels que les inspections régionales des eaux et forêts , les directions de zones de l'ANCAR et les directions régionales du développement rural (DRDR) des régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda.

Il a indiqué que la production de ces plants nécessaires pour la présente campagne nationale de reboisement en cours jusqu' à la fin de l'hivernage 2024 a été réalisée grâce à des contrats de production liant l'ISRA, les inspections régionales des eaux et forêts et 25 pépiniéristes privés de la Casamance naturelle.

Des élus territoriaux, des pépiniéristes, des services techniques déconcentrés, des partenaires et des populations ont pris part à cette activité.