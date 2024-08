Madagascar: 'Manala Azy Tanora Zokiny' - Olombelo Ricky redonne rendez-vous à ses fans

La 19e édition de l'événement "Manala Azy Tanora Zokiny" d'Olombelo Ricky se tiendra le 10 août au Canal Olympia Andohatapenaka, promettant une ambiance mémorable pour les anciennes générations.

Une ambiance unique en son genre. Après le succès du "Manala Azy Vita Bacc", Olombelo Ricky promet son deuxième concept avec la 19e édition du "Manala Azy Tanora Zokiny" le 10 août à partir de 16 heures, au CanalOlympia Andohatapenaka. Cette année, l'artiste emblématique, accompagné de ses musiciens, prévoit de faire revivre ses plus grands succès, de 1990 jusqu'au tout dernier "Tsikombakomba".

"Nous avons opté pour un lieu plus grand afin de satisfaire les jeunes aînés et leur offrir une ambiance 100% Olombelo Ricky", explique l'artiste. Les VIP seront confortablement installés au centre, entourés de stands de boissons et de "revirevy" avec les superfans. Les portes s'ouvriront dès midi, laissant le temps aux fans de se retrouver et de profiter d'une journée entière sous le signe de la bonne musique, le tout dans une sécurité assurée.

Olombelo Ricky, fidèle à ses habitudes, n'offre que deux rendez-vous annuels à ses fans, qui sont les deux "Manala Azy". Après la réussite éclatante du "Manala Azy Vita Bacc" le 26 juillet dernier au Parking du stade Barea, c'est au tour du "Manala Azy Tanora Zokiny" de conquérir la grande ville. L'an dernier, ce concert s'est tenu à la Gare Soarano, attirant une foule nombreuse et passionnée.

Pour toutes générations

Né en 2005, le concept du "Manala Azy Tanora Zokiny" est une réponse directe au souhait des adultes qui, à l'époque, n'avaient pas pu assister au spectacle "Manala Azy Vita Bac" d'Antsahamanitra. Depuis, l'événement est devenu une véritable tradition, marquant l'évolution musicale d'Olombelo Ricky tout en offrant un voyage émotionnel à travers son parcours artistique. "Le Manala Azy" est une tradition qui me tient particulièrement à coeur, car elle rassemble toutes les générations de mes fans.

De nombreux couples ont même fondé une famille grâce à cet événement. Ce sera le dernier rendez-vous de l'année pour les Tananariviens", confie l'artiste. Pour cette édition, le répertoire a été minutieusement choisi pour raviver des souvenirs et faire vibrer toutes les générations. Des classiques tels que « Taratra hazavana», « Mbola zaza », « Naleoko ihany », « Adinony ianao », et « Kiala ngita » seront au programme, tout comme les titres plus récents qui touchent les jeunes, tels que « Ody Aina», « Zara Hasina», « Mpaka Fo », «Tsikombakomba » et « Mandravasarotra ».