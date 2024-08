interview

L'Algérienne Imane Khelif est l'une des deux boxeuses des Jeux olympiques de Paris 2024 à faire l'actualité - alors que les controverses autour des tests de genre et des taux de testostérone refont surface.

Cette polémique rappelle le cas de l'athlète sud-africaine Caster Semenya. Khelif et la boxeuse taïwanaise Lin Yu-ting ont échoué à un test de genre douteux administré par l'Association internationale de boxe amateur (IBA) en 2023, mais ont été déclarées aptes à participer aux Jeux par le Comité international olympique. Toutes deux sont des femmes et s'identifient comme telles, mais l'une des adversaires de Khelif a suscité un tollé en affirmant qu'elle bénéficiait d'un avantage injuste et qu'elle était transgenre. Nous avons sollicité l'avis de Anne Tjønndal, sociologue du sport et ancienne boxeuse, pour nous éclairer sur ce point.

Quelle est l'histoire de la boxe olympique féminine et quels sont les problèmes sociaux auxquels elle a été confrontée ?

La boxe a été l'un des derniers sports olympiques d'été à accueillir des femmes athlètes. La boxe féminine a été introduite dans le programme olympique lors des Jeux de Londres 2012. À Londres, seulement trois des dix catégories de poids ont été incluses pour les femmes : 51 kg (poids mouche), 60 kg (poids léger) et 75 kg (poids moyen).

Lors de ces mêmes jeux, dix catégories de poids étaient prévues pour les boxeurs masculins. La marginalisation de la boxe féminine s'est poursuivie tout au long des Jeux de Rio 2016, avec le maintien de trois catégories de poids pour les femmes et de dix catégories de poids pour les hommes. Les choses ont commencé à changer après Rio, les Jeux de Tokyo 2020 incluant cinq catégories de poids pour les femmes et huit catégories pour les hommes. À Paris, les hommes concourent dans sept catégories de poids et les femmes dans six.

L'une des plus grandes controverses sur la boxe féminine aux Jeux olympiques a eu lieu avant Londres 2012, lorsque l'AIBA (Association internationale de boxe amateur, aujourd'hui l'IBA) a proposé que les boxeuses soient obligées de porter une jupe pendant les compétitions. Cette proposition a été rejetée par les boxeuses du monde entier. Bien que la question soit restée en suspens jusqu'en janvier 2012, il a finalement été annoncé au printemps 2012 que les boxeuses seraient autorisées à choisir de concourir en jupe ou en short.

Aujourd'hui, les principaux enjeux sociaux pour la boxe féminine aux Jeux olympiques portent sur la sous-représentation des femmes dans les rôles d'entraîneur et de leadership, ainsi que sur le manque de recherche concernant la prévalence du harcèlement et des abus sexuels dans le milieu de la boxe.

Qui est Imane Khelif et pourquoi elle attire l'attention ?

Imane Khelif est une boxeuse amateur algérienne. Elle a remporté une médaille d'argent au championnat du monde 2022 et une médaille d'or au championnat d'Afrique 2022. Aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, elle a atteint les quarts de finale. Son palmarès amateur compte 51 combats (39 victoires et 9 défaites) au moment de la rédaction de cet article.

Dans l'actualité récente, Khelif a été victime d'une désinformation généralisée et d'allégations infondées concernant son sexe. Elle a été accusée à tort d'être transgenre, alors qu'elle a vécu toute sa vie en tant que femme et qu'elle mène depuis longtemps une carrière dans la boxe féminine. La controverse est née de la disqualification de Khelif par l'IBA pour le championnat du monde de 2023. L'IBA a invoqué le fait qu'elle n'avait pas satisfait aux tests d'éligibilité de genre, mais n'a pas précisé la nature de ces tests, ce qui a suscité des rumeurs selon lesquelles Khelif est transgenre et biologiquement de sexe masculin.

La situation s'est aggravée après que Khelif a remporté son premier combat olympique en 46 secondes contre l'Italienne Angela Carini. Cette victoire a entraîné une recrudescence des abus sur les réseaux sociaux à l'encontre de Khelif. Le commentaire de Carini après le combat, affirmant qu'elle n'avait jamais été frappée aussi fort auparavant, a alimenté les allégations. Bien que Carini se soit par la suite excusée auprès de Khelif pour son comportement, la controverse a été exacerbée lorsque l'IBA a annoncé que Carini recevrait un prix équivalent à celui des médaillés d'or. La Fédération italienne de boxe a depuis déclaré qu'elle refusera un tel prix.

Qu'est-ce qu'un test de genre et quelle est le rôle des tests de testostérone ?

La plupart des compétitions sportives sont divisées en catégories de sexe : une pour les femmes et une pour les hommes. Cette séparation est un principe fondamental visant à assurer l'équité dans les sports d'élite, en raison des différences physiques et athlétiques entre les sexes.

Les tests de genre sont utilisés dans les compétitions sportives de haut niveau depuis les années 1920, leur objectif initial étant d'empêcher les hommes de se faire passer pour des femmes afin de participer aux sports féminins.

Cependant, au fil des décennies, les "marqueurs sexuels" testés ont évolué avec les progrès des connaissances médicales. Plusieurs de ces tests se sont révélés médicalement inexacts et éthiquement problématiques.).

Le test de testostérone est actuellement fréquemment utilisé dans les procédures de détermination du genre. Les femmes athlètes ayant des niveaux de testostérone jugés "trop élevés" peuvent se voir demander de réguler artificiellement leur taux, même si leur corps produit naturellement plus de testostérone que celui d'autres femmes athlètes. Cette exigence concerne principalement deux groupes : les femmes transgenres et les femmes présentant des variations intersexuelles (différences de développement sexuel ou DSD). À l'heure actuelle, il n'y a aucune indication que Khelif ou Yu-ting soient affectées par un DSD.

Quelle est la part de la querelle entre l'IBA et le CIO dans cette affaire ?

L'Association internationale de boxe (IBA) était auparavant l'organisme dirigeant la boxe amateur (olympique). Cependant, le Comité international olympique (CIO) lui a retiré cette prérogative en raison de problèmes persistants de corruption et de gouvernance. Pour les Jeux olympiques de Paris, une organisation désignée par le CIO est chargée de l'organisation des compétitions de boxe. Pour les Jeux de 2028, une nouvelle entité appelée World Boxing devrait remplacer l'IBA en tant qu'organe dirigeant de la boxe olympique.

Les conflits de pouvoir et les tensions entre l'IBA et le CIO ont suscité des interrogations sur les véritables motivations de l'IBA concernant les questions d'éligibilité des sexes dans la boxe olympique. Beaucoup estiment que l'IBA instrumentalise la situation de Khelif pour affaiblir le CIO et gagner un soutien international.

Comment le genre et le pouvoir influencent-ils la boxe féminine ?

Historiquement, les femmes ont été marginalisées dans la boxe, que ce soit en tant qu'athlètes, entraîneuses, arbitres ou dirigeantes. La boxe reste majoritairement dominée par les hommes dans de nombreux pays, ce qui restreint souvent les opportunités pour les femmes. Actuellement, le manque de représentation féminine dans les rôles d'entraîneurs et de dirigeants constitue un problème majeur dans la boxe féminine.

En matière de critères d'éligibilité de genre dans les sports de haut niveau, les femmes provenant du Sud global sont surreprésentées dans les situations où le genre des femmes athlètes est mis en doute.

Anne Tjønndal, Professor of Sociology of Sport, Nord University