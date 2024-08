Madagascar: Tempo Gaigy / 25e anniversaire - Les tournées continuent après le concert de dimanche

Les tournées ont repris pour le boys band Tempo Gaigy depuis la célébration de leur 25e année de scène. Les membres du groupe avouent être aux anges en se rendant compte que le public ne les a pas oubliés après ce quart de siècle, même s'ils ont déserté la scène pendant quelque temps, une adulation à laquelle le groupe ne s'attendait pas du tout.

En rappel, la célébration a été inaugurée en grande pompe à Antsahamanitra le 14 mai 2023. « Déjà, à cette époque, nous avons senti le soutien de nos inconditionnels pas uniquement à travers leur grand nombre mais on a également su que certains d'entre eux étaient venus de loin, de Moramanga, d'Ihosy, de Manakara, entre autres, juste pour nous voir », avoue Faniry l'auteur-compositeur du groupe.

Après la réussite de ce grand concert, ils ont entamé une tournée dans les régions de Madagascar, notamment à Betafo, Majunga, Tamatave... La célébration a également été marquée par une tournée en Europe, notamment durant le festival Tsika Jiaby à Paris, à Nice et en Allemagne. Et ce n'est pas fini puisque des projets de tournée à Manakara, Fianarantsoa et Tuléar sont déjà en gestation pour 2025.

Mais avant tout cela, la clôture de la célébration de ces 25 années de scène, orchestrée par Evencia Production, sera encore plus fastueuse. Le groupe promet en tout cas beaucoup de mises en scène, comme c'était le cas lors du concert d'ouverture et encore plus de surprises, sans oublier les guests qui apporteront également leur talent. Ce concert de clôture aura donc lieu ce dimanche 11 août à Antsahamanitra.

%

Faniry, Popol, Dina et Lova Love promettent une prestation époustouflante mêlant la danse, leur première passion, aux tubes qui ont fait leur renommée pour 4 heures et demie d'ambiance. Ils iront même jusqu'à s'habiller « comme dans le temps » pour parfaire ce voyage musical. « Nous avons ajouté 10 chansons au répertoire prévu pour contenter nos fans », souligne Faniry.

Les fans qui l'ont demandé pourront donc les revoir interpréter « Ny anjely mainty », « Ny lasa tsy voafafa », « Masera mi-démissionne » sans oublier leur plus grand succès « Ramose Tatanta », qui selon les confidences de Faniry, a été inspiré d'un fait réel. Dimanche donc pour de chaudes retrouvailles.